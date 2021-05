Noční můra jménem sedmý zápas. Toronto zahodilo další mečbol

Před začátkem ryze kanadské série mezi Montrealem a Torontem se velká pozornost upínala hlavně na celek Maple Leafs. Celek z Ontaria se totiž v posledních letech potýkal s tím stejným problémem – nedokázal překonat první kolo vyřazovací části.

A hororový scénář pro fanoušky Javorových listů se rýsuje i letos. Byť to tak po čtyřech zápasech vůbec nevypadalo.

Úvodní klání sice zvládli lépe hokejisté Montrealu, ovšem následující tři zápasy dokázalo vyhrát Toronto. Asi málokdo v tu chvíli pochyboval, že si Maple Leafs postup do druhého kola nepohlídají.

Jenže za stavu 1:3 se Canadiens zvedli a dvěma vítězstvími v prodloužení vyrovnali sérii. Parta kolem Austona Matthewse tedy nezužitkovala hned dva mečboly. Není to poprvé, i proto jsou příznivci klubu před sedmým zápasem dosti neklidní.

Toronto trápí statistika, která poukazuje na jejich neschopnost uzavřít série posledním vítězstvím. Aktuálně již sedmkrát v řadě totiž nevyužili mečbol. Od roku 2013 nedokázali vyhrát utkání, které by jim zajistilo postup do další fáze play-off.

U zmíněného roku ještě zůstaneme. Od té doby totiž hráli Maple Leafs třikrát (2013, 2018 a 2019) v rámci prvního kola sedmý zápas. Pokaždé se utkali s Bostonem a ani jednou nedokázali tohoto soupeře v nejdůležitějším klání vyřadit.

Teď mají možnost černou sérii přerušit a konečně prolomit tuto kletbu. Proti ale tentokrát stojí Montreal, mezi jehož třemi tyčemi čaruje Carey Price. Psychická výhoda bude jistě po dvou výhrách v řadě na straně Habs.

Podle slov šéfa lavičky ale mužstvo necítí tlak spojený s předchozími “Game 7“ porážkami. „O to se nestarám. Nemyslím si, že tlak je tady v tom případě problémem. Je to jen o tom odehrát zápas, ve kterém potřebujeme zlepšit náš výkon. Nesoustředíme se na jiné věci, v tuto chvíli je pro nás zbytek irelevantní.

„Nemohu to vysvětlit,“ komentuje další odmítnutí postupu Foligno. „Je to neakceptovatelné, pochopitelně hlavně v této fázi sezony. Musíme se z toho poučit a porozumět tomu, že vstupy do zápasů jsou pro nás proti tomuto týmu nesmírně důležité. Výhoda je pak na jejich straně.“

