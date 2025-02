Noční můra každého majitele. Theodore po zranění na 4 Nations může Vegas chybět týdny

Kanadský obránce Shea Theodore na probíhajícím NHL 4 Nations Face-off dohrál už po prvním utkání. Kvůli zranění v horní polovině těla po střetu se Švédem Adrianem Kempem už nebude moci do žádného dalšího utkání zasáhnout. Jeho zranění pak dost možná ovlivní i Golden Knights z Vegas, kteří doufají, že zranění nebude vážné a Theodore se rychle uzdraví.

Majitelé jednotlivých organizací NHL se nedívají na reprezentační akce s úplným nadšením. Nelze se jim ovšem divit, v jejich hokejové části byznysu se točí spousta peněz a to poslední, co potřebují, je zranění některé opory během turnaje, který nesouvisí přímo s boji v základní části či play-off NHL.

I to je jeden z hlavních důvodů, proč v posledních letech hokejisté z NHL nehráli na olympijských hrách. To se však nyní má změnit, hráči z NHL totiž touží reprezentovat a jejich zástupci, tedy NHLPA, dosáhli se zástupci ligy dohody, která byla jednou z klíčových pro bezproblémové uzavření nové kolektivní smlouvy. Tedy umožnění hokejistům reprezentovat uprostřed sezony na olympijských hrách.

A když už se bude liga přerušovat kvůli olympiádě minimálně v letech 2026 a 2030, proč z toho také něco "nevytřískat" pro sebe? Za tím účelem se letos hraje NHL 4 Nations a v letech 2028 a 2032 se bude hrát Světový pohár.

A tak zatímco hráči jsou nadšení a ruce si mne i liga, majitelé už takovým nadšením nezáří. S obavami turnaje uprostřed sezony sledovali už tehdy a letos tomu není jinak. A minimálně Billovi Foleymu, jenž je vlastníkem Vegas, se pomyslná noční můra se zraněním důležitého hráče vyplnila.

Hned během úvodního utkání mezi Kanadou a Švédskem se zranil obránce Shea Theodore, jenž odstoupil v průběhu druhé třetiny po srážce s Adrianem Kempem u hrazení. Po zápase bylo zveřejněno, že turnaj pro kanadského beka skončil, Vegas pak přineslo informaci, že hráčovo zranění je v režimu "week-to-week", tedy že návrat se může protáhnout i na několik týdnů.

To pro Vegas není vůbec dobrá zpráva. Theodore hraje v průměru 22 minut na zápas, v této sezoně dal sedm branek a připsal si 41 asistencí a je nejvytěžovanějším obráncem týmu.

Rytíři sice mají momentálně zdánlivě komfortní náskok 12 bodů na první nepostupový tým v Západní konferenci, ale v této sezoně si už také prošli krizí, která umí pořadím dost zamíchat. A pokud by měl Theodore chybět delší časové období, může to být pro sehranou obranu poměrně problém.

„Ano, pro náš tým ve Vegas je to opravdu obrovská ztráta s ohledem na to, co předvádí na ledě. Tento rok je opravdu výborný,“ přiznal Jack Eichel, který rovněž hraje na 4 Nations, avšak v dresu Spojených států. „Pro Thea navíc tento turnaj znamenal opravdu mnoho, hrozně chtěl svou zemi reprezentovat a v týmu být,“ řekl také směrem k turnaji, kvůli němuž byla liga na dva týdny přerušena.

Vegas, které z pozice generálního manažera vede Kelly McCrimmon, musí nyní doufat, že zranění Shey Theodora nebude vážnějšího rázu a na led se brzy vrátí. V to zajisté doufá i majitel Bill Foley, jenž samozřejmě chce každou sezonu zakončovat s co nejvyšším finančním ziskem. K tomu potřebuje, aby jeho tým postupoval do play-off a v něm se držel co nejdéle. Právě play-off totiž přináší organizacím nejvyšší zisky.

A proto na posledních dvou olympijských hrách hokejisté z NHL nebyli. Majitele totiž zajímá úspěch jejich vlastních organizací, nikoliv mezinárodní turnaje. Mají totiž obavy z toho, že jejich hráče potká něco podobného jako nyní oporu Vegas Theodora.

Se skřípěním zubů však musí přijmout, že se liga v příštích letech bude kvůli mezinárodním turnajům častěji přerušovat. Pro hokejové fanoušky je to dobře, pro majitele spíš noční můra.

