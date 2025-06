Noční můra pro Noska. Bez něj bychom tady ale vůbec nebyli, říká kouč

Tomáš Nosek se stal nedobrovolným hlavním aktérem prvního finále Stanley Cupu. V momentě, kdy vše směřovalo k druhému prodloužení, poslal z vlastní třetiny puk příliš vysoko – a vyfasoval trest za zdržování hry. A to byla voda na mlýn Edmontonu, který následně rozhodnul zápas.

„Takové chyby se v hokeji stávají. Je to smůla. Ale Nosek byl skvělý po celý rok, po celé play off,“ zastal se českého útočníka spoluhráč Brad Marchand. On sám ví, jaké to je být na druhé straně těchto momentů. Tentokrát to ale vyšlo na jeho parťáka.

Zatímco se Nosek v trestné lavici nejspíš modlil, aby čas utekl co nejrychleji, zněla mu v uších vítězná hudba domácích, tedy La Bamba. A předtím jen klouzající puk, přihrávka Connora McDavida, a nekompromisní střela Leona Draisaitla – 4:3 pro Edmonton, první bod pro Oilers, první rána pro Panthers.

„Nesmíme ho v tom nechat. Ujistíme se, že dnes večer nebude jíst sám. Sedne s námi, připomeneme mu, jak důležitý pro nás byl. Bez něj bychom tady nebyli,“ řekl trenér Paul Maurice.

Nosek nebyl v tu chvíli „jen“ čtvrtý centr. Byl tím, kdo v sérii s Torontem pomohl otočit vývoj. Maurice při nepříznivém vývoji série s Maple Leafs sáhl po změně čtvrté formace a Čecha postavil zpátky do středu – jeho lajna poté výrazně pomohla Panthers k postupu.

„Ta lajna změnila všechno. Nosek změnil všechno. Bez něj bychom v tom druhém kole neuspěli. To si zaslouží připomenout,“ dodal trenér.

Sám Nosek po zápase nemluvil. Není se asi co divit, tenhle moment ve vás zůstane. Jediný puk, co zamířil o pár centimetrů výš. Jediný moment nerozhodnosti. A přesto, že jej Nosek určitě dlouho nepustí z hlavy, kabina stojí za ním. „Bude to těžké. Bude si to chvíli nosit v sobě. Ale připomeneme mu, kolik toho pro nás udělal,“ dodal Maurice.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+