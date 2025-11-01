Noční můra všech týmů! Na ledě se proháněli dva Makarové

2. listopadu 9:40Jakub Ťoupek
Bratři Makarové mají za sebou odlišné cesty mezi ty nejlepší, v hodně aspektech se však jejich kariérní postup hodně podobal. Zatímco Cale byl draftován na 4. pozici, mladší Taylor šel až z 220. místa. Oba se pak postupně přes AJHL a NCAA dostali až do hlavního týmu Colorada.
Taylor Makar byl během draftu 2021 vybrán v sedmém kole týmem z Colorada, stejně jako o 4 roky předtím jeho starší bratr Cale. Oba si prošli stejnými týmy, od každého z nich se ale čekalo něco jiného, především i kvůli draftové pozici.
Oba si vyzkoušeli tým Calgary Flames do 18 let v AMHL. Na oba bratry také čekali Brooks Bandits v AJHL, kde si především Cale udělal velké jméno. Vítr je poté zavanul do prestižní NCAA, kde hájili barvy University of Massachusetts. Cale dokonce s kapitánským céčkem.
Taylor hrál tři roky univerzitní hokej na University of Massachusetts, než v minulé sezóně dokončil studium na University of Maine, kde zažil svoji bodově nejlepší sezónu. Za 38 utkání získal 30 bodů a začal se v něm probouzet ofenzivní potenciál.
Na rozdíl od Calea hraje mladší Taylor v útočných řadách, i když to občas vypadá, že i hvězda defenzívy Avs hraje více na útočné polovině kluziště. Taylorovou předností však nikdy nebylo střílet branky nebo je připravovat. Jeho hlavní devízou je spolehlivost při hře s pukem i bez něj.
Poté, co je Gavin Bridley vinou zranění mimo sestavu, dostal povolání mezi nejlepší právě Taylor Makar. Poprvé od 2. dubna 1989 se tak v dresu Avalanche / Nordiques představilo bratrské duo. Poslední dvojicí byli bratří Anton a Peter Šťastní, kteří tehdy oblékali právě dres Quebecu Nordiques.
Ve svém prvním utkání odehrál 6 minut a 7 sekund a Colorado si z SAP Center v San Jose odneslo bod za prohru v prodloužení. Colorado tak pokračuje v beznaději v nastaveném čase. Od začátku hráli hned 5 utkání nad rámec hrací doby, ani jedno však nedokázali dotáhnout do vítězného konce.
