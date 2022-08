Nolan Foote čeká na šanci v Devils. Kdo je jeho největší oporou?

New Jersey Devlis jsou plní dravého mládí. Jedním z mladých vlčáků, který čeká na pevné místo v hlavním týmu je Nolan Foote. Rodák z Denveru doufá, že se letos dostane do sestavy pro první zápas nové sezony.

Jeho bratr Cal Foote je obránce, s Tampou vyhrál v roce 2021 Stanley Cup. O dva roky mladší Nolan je útočník, který mohl po draftu doufat, že se v týmu setká se svým bratrem. Tampa jej brala jako 27. v pořadí draftu 2019. Nakonec se však dostal do organizace Devils, a to v roce 2020 v rámci výměny. Ďáblové jej a volbu v draftu získali za Blakea Colemana.

Na výraznější šanci v NHL však stále čeká. Juniorský mistr světa z roku 2020 odehrál v rozmezí dvou sezon v hlavním týmu pouhopouhých 13 utkání, v nich si připsal slušných 6 bodů. Většinu času tak strávil v AHL. Za farmářské týmy Devils odehrál 79 utkání a posbíral 49 bodů.

„Doufám, že nadešel čas, abych byl v hlavním kádru pro úvodní utkání ročníku. Byl to můj cíl od konce uplynulé sezony. Jen potřebuji pokračovat v tréninku a budu doufat, že trenéry překvapím na tolik, že udělám hlavní tým hned z tréninkového kempu,“ přiznal v rozhovoru pro nhl.com.

Jeho posunu si všímají i lidé na vrchních pozicích v organizaci Ďáblů. „Nolan si ve druhé půlce minulého ročníku více zvykl na chlapský hokej. Myslím, že hlavní kouč v Utice jej naučil skvělým vlastnostem. Když se nebude bát chodit do soubojů a bude více používat svoje tělo, tak to bude pro jeho hru jedině dobře. Skvělou střelu a šikovné ruce má, když to všechno spojí, může dát více gólů a být efektivnějším. Myslím, že díky těmto schopnostem nakonec dostane šanci v NHL,“ vyjádřil se asistent generálního manažera celku z Newarku.

Jak již bylo zmíněno, jeho působení v hlavním týmu bylo zatím krátké. Ale po posledních výkonech jej pochválil i hlavní trenér Lindy Ruff. Cenil především jeho přizpůsobivost, zároveň zmínil, že v něm vidí potenciál.

Jednadvacetiletý útočník reprezentující Kanadu sbírá rady i od svého otce. Adam Foote byl úspěšným obráncem, který odehrál 1154 utkání v NHL, 170 následně v play off a dvakrát zvedl nad hlavu slavný Stanley Cup. „Rada mého táty před kempem pro nováčky byla, abych se dobře choval a abych pomáhal novým klukům,“ prozradil Foote. „Táta byl celou kariéru mou velkou oporou. Chce mě posouvat a pomoci mi hokejově růst každý rok,“ vzkázal.

Share on Google+