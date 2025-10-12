Norris utrpěl vážnější zranění. Útočník Sabres vynechá značnou část sezóny

12. října 15:00Jakub Ťoupek
Šestadvacetiletý útočník Sabres si zranění zřejmě přivodil při vhazování ve čtvrtečním zápase, který jeho tým prohrál 0:4 s Rangers. Po vhazování bylo vidět, jak cítí bolest, a poté, co opustil hrací plochu, se do zápasu nevrátil. Ruff uvedl, že zranění nesouvisí se zraněním střední části těla, které Norris utrpěl v loňské sezóně, které pro něj nakonec znamenalo konec sezóny.
Josh Norris zatím nemohl ukázat svůj potenciál, jelikož jej provází četná zranění. Norris třikrát překonal hranici 20 gólů, v sezóně 2021-22 dokonce 35. Kvůli zraněním však za svou pětiletou kariéru ještě neodehrál celou sezónu.
Buffalo v současné době prochází těžkým obdobím, protože se opět hromadí zranění hráčů. Posledním přírůstkem na seznamu hokejistů, kteří jsou mimo hru, je právě Josh Norris. Na seznamu již figurují Ukko-Pekka Luukkonen, Zach Benson, Jordan Greenway a Michael Kesslering.
Již tak velmi těžký start do nové sezóny Sabres ztěžují zranění. Americký útočník začal aktuální ročník v pozici prvního centra vedle Tage Thompsona a Peytona Krebse, nyní se do této role přesune Jiří Kulich, který v první formaci odehrál většinu poslední sezóny.
Po včerejším tréninku Ruff řekl, že Norrisův stav je stále zkoumán, ale s jistotou „vynechá značnou část sezóny“. Uvedl také, že aktuální zranění nesouvisí s tím, co měl v minulosti, ale jedná se o zranění horní části těla.
Kariéra Joshe Norrise je poznamenána zraněními. Ty začaly už v době, kdy hrál za Ottawu, a nyní v Buffalu jeho zdravotní stav není ve vzestupné tendenci. V minulé sezóně byl vyměněn do kádru Sabres a zápas proti Rangers byl teprve jeho čtvrtým v jejich dresu a nevypadá to, že by v dohledné době odehrál svůj pátý.
Josh Norris si po jediné povedené sezóně v kariéře vysloužil osmiletý kontrakt na 63,6 miliónů dolarů. Když je zdravý, jeho produktivita je na velmi dobré úrovni, četná zranění ale jeho progres brzdí a nyní vystavila další stopku.
