Nosek: Jsem v nejlepších letech. A mluví o NHL i národním týmu

(BOSTON, od našeho zpravodaje) Tomáš Nosek hrál v NHL za Detroit, Vegas a letošní sezonu obléká dres Bruins s Davidem Pastrňákem. V rozhovoru pro hokej.cz přímo z Bostonu vzpomíná na minulé angažmá, mluví také o reprezentaci, Pardubicích a letošním ročníku.

Když hrál loni za Vegas, prožil bodově nejvydařenější základní část v NHL – nasbíral 18 bodů ve 38 zápasech.

Po přestupu do Bostonu bodoval čtrnáctkrát, slušnou roli má ale při oslabeních nebo defenzivní hře.

Tomáši, jak se cítíte po přesunu?

Herně jsem na to navázal, ale bodově to moc nevychází. Ale takhle to prostě je – někdy vám tam spadne vše, jindy netrefíte ani prázdnou branku. Posunulo mě to zase někam dál. Přišel jsem sem hlavně vyhrát, a ne sbírat osobní statistiky.

Trenér Bruce Cassidy vám přidělil v Bostonu spíše defenzivní roli.

Doufám, že se mu moje hra zamlouvá. Snažím se plnit to, co mám. Dává mě hodně na závěry zápasů, když vedeme. Moc si toho vážím. Chodím také na oslabení, snad je se mnou spokojený.

Třeba jako ve čtvrtek večer proti Tampě, kterou jste porazili 3:2.

Podle mě jsme byli lepší tým a zasloužili jsme si to. Přehráli jsme je, šlo nám to. Důležité je, že jsme se posunuli před ně v tabulce, to je jedině plus.

David Pastrňák dokonce nasázel hattrick. Jak se s ním hraje?

Je to střelec par excellence, to potvrdil několikrát. Díky němu jsme vyhráli, dal všechny góly. Paráda! Chtěli jsme tam dát ještě jeden gól pro sichr, ale hlavně, že jsme to ubránili. (usmívá se)

I vy jste měl šanci, kdy jste těsně netrefil prázdnou branku…

No, už jsem dlouho nedal gól. Mrzí to moc, ale už s tím nic neudělám. Hlavní je, že jsme vyhráli.

V poslední době se Bostonu daří. Cílíte formu k play off?

Jo, my jsme měli pomalejší začátek. Přišlo hodně nových hráčů a chvíli trvalo, než si to vše sedlo. Od ledna tým šlape super. Doufejme, že nám to vydrží – snad přeneseme formu i do play off.

Přišel jste do Bostonu v létě. Jak jste se zabydlel?

Už jsem si zvykl – město znám o něco více a bydlím na okraji města. Tam jsme chtěli barák s rodinou i kvůli dětem. Zabydleli jsme se skvěle, moc se nám tady líbí.

Jaký je Boston mimo hokej? Víte už, kam jít na večeři a tak dále?

Párkrát jsme už vyrazili. Našli jsme chůvu, takže nám může pohlídat děti a my s manželkou můžeme někdy někam zajít. Je to hezké město – více evropské než Vegas. Líbí se nám tady moc.

Ale ve Vegas bylo přeci jen větší teplo.

Je pravda, že ve Vegas jsem nevytáhl zimní bundu. (usmívá se) V Bostonu jsou čtyři roční období jako v Česku. Není to pro mě nic nového. Každý má něco do sebe, všude je to nějaké.

Jak vzpomínáte na působení ve Vegas? Hrál jste s ním finále, byla to tehdy nová organizace.

Hlavně první sezona byla výjimečná. Zůstane to celkově zapsané v mé paměti. Narodily se mi tam děti… Předtím jsem se tam dokonce zasnoubil, než jsem tam bydlel. Je to pro mě osudové město a budu mít na něj jen ty nejlepší vzpomínky.

Byla adaptace do Bostonu lepší vzhledem k tomu, že tu hrají Češi?

Jo, vždycky to je lepší. Ve Vegas jsem byl až na pár výjimek skoro sám. Protočilo se tam pár Slováků nebo Čechů, ale vše to bylo na chvíli. Jsem rád, že tady je větší česká stopa.

Letos se v NHL už více rozvolnilo. Konečně může být vyprodáno.

Je to paráda, lidé jsou zase na hokeji. Když byly minulý rok prázdné tribuny, tak to bylo smutné. Nevím… Myslím, že to vnímají i někteří hráči. Pak do toho nedají třeba tolik.

V Česku se řešil případný návrat Davida Krejčího do Bostonu. Bavili jste se o tom i tady?

Ano, probírali jsme to s klukama. Je to hráč, který zde zanechal obrovskou stopu. Všichni ho mají rádi. Bylo by to ale komplikovaný – musel by jít přes waiver (listinu nechráněných hráčů – pozn. red.). Nakonec to nedopadlo. Je to škoda, ale musíme to zvládnout i bez něj.

Blíží se mistrovství světa. Přemýšlel jste už nad tím, že byste si tam zahrál?

Vypadá to, že budeme v play off, snažím se tedy soustředit na klubovou sezonu. Já jsem nebyl nikdy na mistrovství světa a je to pro mě velké lákadlo. Kdyby možnost byla a přišla pozvánka, tak budu rád reprezentovat.

Vypadalo to nadějně, že byste mohl zabojovat o nominaci na olympiádu. Nakonec hráči z NHL nejeli.

Mrzí to hodně. Nebudeme si nic nalhávat. Pro mě asi první a poslední šance jet na olympiádu. Teď jsem v nejlepších letech. Nevím, kde budu hrát za čtyři roky a jak to bude. Měl jsem asi největší šanci letos, je to fakt škoda.

Jste rodákem z Pardubic. Sledujete váš mateřský klub?

Sleduju! Dařilo se jim, bylo to fajn. Ten konec jim moc nevyšel, ale postoupily dál. Byl pro ně pak smolný druhý zápas, který ztratily v závěru (Dynamo padlo s Motorem 2:3 a v sérii prohrává 0:2 – pozn. red.). Snad doma vyhrají dva zápasy a odrazí se zpět.

Stíháte se dívat na jejich zápasy?

Je to složitější. Když můžu a najdu to někde, tak se rád podívám. Mám ten klub v srdci.

Dynamo je opět velmi ambiciózní, když klub převzal Petr Dědek.

Seznámil jsem se s panem Dědkem, jsem rád, že Pardubice převzal a nasměroval je dobrým směrem. Snad to tak bude pokračovat, jsem rád, že máme zase silného majitele.

