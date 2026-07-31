Noskova cesta v NHL končí! Vrací se do Pardubic

31. července 10:23Ondřej Mach
Léta deklaroval, že si jednou přes hlavu zase přetáhne dres Pardubic. A své slovo dodržel: hvězdný útočník Tomáš Nosek je po dvanácti letech za mořem opět zaměstnaný v Dynamu! Český šampion dlouho očekávanou transakci potvrdil na svých oficiálních komunikačních kanálech.
Když před rokem na Pernštýnském náměstí triumfálně předváděl Stanley Cup, tak v rozhovoru s médii pronesl: „S panem majitelem Petrem Dědkem jsme domluvení.“
Že má svérázný mecenáš Dynama další výjimečný kauf schovaný v šuplíku, se v hokejové komunitě zkrátka vědělo dlouhodobě. Spekulace o chystaném comebacku se rozjížděly léto co léto.
Okamžik, který davy v Pardubicích napjatě vyhlížely, nastal s horkým posledním dnem letošního července. A tedy měsíc po otevření trhu s volnými plejery v NHL.
Tomáš Nosek = Dynamo!
„A až to všechno dokážu, tati, chtěl bych se vrátit zpátky domů, do Pardubic.“
— HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) July 31, 2026
❤️ pic.twitter.com/UKqTaxy0Ll
Severní Americe dává (na 99 %) definitivní sbohem jako vlastník 514 startů v top lize světa, dalších 68 sesbíral v rámci vyřazovací fáze. Postupně poznal chod organizací v Detroitu, Las Vegas, Bostonu, New Jersey a na Floridě.
Zlatý hřeb Noskova účinkování za oceánem přišel v červnu 2025, když Panthers v roli poctivého dělníka ze čtvrté brázdy dopomohl k hokejovému svatému grálu.
„Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou.“
V následujícím ročníku ho ale provázela smůla: poraněné koleno mu vystavilo stopku na půl roku, kvůli zdravotní indispozici ztratil naději na ZOH v Miláně. A když se konečně dal do šejpu, tak si zakrátko přivodil zlomeninu lýtkové kosti. Odteď přepne hlavu na misi Pardubice.
„Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou. S Pardubicemi získal mistrovský titul a v zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, Prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Tohle všechno se mu podařilo možná jako jedinému českému hráči. Jsme moc rádi, že se nyní rozhodl vrátit domů,“ tetelí se blahem boss Dědek.
Délku kontraktu klub v tiskové zprávě neupřesnil. „Mám obrovskou radost z toho, že se můžu vrátit domů. Dynamo jsem sledoval každý rok. Když se tu hrála baráž, nebylo to jednoduché. Jsem rád, že přišel silný majitel, který to zvednul a dostal Pardubice tam, kam patří,“ nechává se slyšet Nosek.
„Mám obrovskou radost z toho, že se můžu vrátit domů.“
Portfolio pardubických letních úlovků rozšířil po reprezentantech Matěji Stránském a Davidu Tomáškovi. To už je fakt dream team, co myslíte? V ofenzivní mozaice rázem vzniká ještě větší přetlak než v minulosti, drtivá většina mistrovského kádru totiž zůstala pohromadě.