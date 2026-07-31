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Noskova cesta v NHL končí! Vrací se do Pardubic

31. července 10:23

Ondřej Mach

Léta deklaroval, že si jednou přes hlavu zase přetáhne dres Pardubic. A své slovo dodržel: hvězdný útočník Tomáš Nosek je po dvanácti letech za mořem opět zaměstnaný v Dynamu! Český šampion dlouho očekávanou transakci potvrdil na svých oficiálních komunikačních kanálech.

Když před rokem na Pernštýnském náměstí triumfálně předváděl Stanley Cup, tak v rozhovoru s médii pronesl: „S panem majitelem Petrem Dědkem jsme domluvení.“

Že má svérázný mecenáš Dynama další výjimečný kauf schovaný v šuplíku, se v hokejové komunitě zkrátka vědělo dlouhodobě. Spekulace o chystaném comebacku se rozjížděly léto co léto.

Okamžik, který davy v Pardubicích napjatě vyhlížely, nastal s horkým posledním dnem letošního července. A tedy měsíc po otevření trhu s volnými plejery v NHL.

Tomáš Nosek = Dynamo!

Severní Americe dává (na 99 %) definitivní sbohem jako vlastník 514 startů v top lize světa, dalších 68 sesbíral v rámci vyřazovací fáze. Postupně poznal chod organizací v Detroitu, Las Vegas, Bostonu, New Jersey a na Floridě.

Zlatý hřeb Noskova účinkování za oceánem přišel v červnu 2025, když Panthers v roli poctivého dělníka ze čtvrté brázdy dopomohl k hokejovému svatému grálu.

„Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou.“

V následujícím ročníku ho ale provázela smůla: poraněné koleno mu vystavilo stopku na půl roku, kvůli zdravotní indispozici ztratil naději na ZOH v Miláně. A když se konečně dal do šejpu, tak si zakrátko přivodil zlomeninu lýtkové kosti. Odteď přepne hlavu na misi Pardubice.

„Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou. S Pardubicemi získal mistrovský titul a v zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, Prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Tohle všechno se mu podařilo možná jako jedinému českému hráči. Jsme moc rádi, že se nyní rozhodl vrátit domů,“ tetelí se blahem boss Dědek.

Délku kontraktu klub v tiskové zprávě neupřesnil. „Mám obrovskou radost z toho, že se můžu vrátit domů. Dynamo jsem sledoval každý rok. Když se tu hrála baráž, nebylo to jednoduché. Jsem rád, že přišel silný majitel, který to zvednul a dostal Pardubice tam, kam patří,“ nechává se slyšet Nosek. 

„Mám obrovskou radost z toho, že se můžu vrátit domů.“ 

Portfolio pardubických letních úlovků rozšířil po reprezentantech Matěji Stránském a Davidu Tomáškovi. To už je fakt dream team, co myslíte? V ofenzivní mozaice rázem vzniká ještě větší přetlak než v minulosti, drtivá většina mistrovského kádru totiž zůstala pohromadě.

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