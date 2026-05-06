Nová akvizice Preds dostala hned smlouvu. Experti se ale diví

29. června 11:35David Zlomek
Vedení Nashvillu Predators neztrácelo s novou akvizicí žádný čas. Pouhé čtyři dny poté, co šestadvacetiletého centra Jacka Druryho získalo při středeční výměně z Colorada Avalanche, s ním v neděli podepsalo pětiletou smlouvu na celkových 22,5 milionu dolarů.
Nový generální manažer a prezident hokejových operací Predators Chris MacFarland si tak rychle pojistil hráče, se kterým se velmi dobře zná. Právě MacFarland totiž ještě z pozice generálního manažera Colorada získal Druryho z Caroliny. Tímto podpisem se Nashville zároveň vyhnul středě, kdy by se americký útočník stal chráněným volným hráčem s právem na arbitráž.
Aby MacFarland svou vytouženou posilu získal, neváhal Coloradu obětovat dva slušné mladé hráče a bývalé volby z prvního kola draftu 2021, tedy útočníky Zacharyho L’Heureuxe a Fjodora Svečkova. Nashville za ně kromě Druryho inkasoval ještě Chase Bradleyho a volbu ve třetím kole draftu 2029.
Generální manažer o potenciálu své nové tváře nepochybuje a věří, že ofenzivní čísla může ještě vylepšit. „Jack je tvrdě pracující, spolehlivý celoplošný centr, který zvládne těžké úkoly a zároveň je elitní na vhazování,“ prohlásil MacFarland po výměně. „Jeho zařazení do naší skupiny útočníků nás jednoznačně posílí, jsme nadšeni, že ho tu máme.“
Drury, který je synem bývalého centra NHL Teda Druryho a synovcem současného generálního manažera New York Rangers Chrise Druryho, má za sebou statisticky nejpovedenější ročník kariéry. V barvách Colorada odehrál všech 82 zápasů základní části, nastřílel osobní maximum v podobě 10 gólů a 17 asistencemi dorovnal svůj osobní rekord s 27 body. Bývalá volba druhého kola draftu 2018 si navíc vybudovala pověst jednoho z nejlepších hráčů na vhazování v celé NHL. Drury vyhrál 58,1 % buly, což byl pátý nejlepší výsledek mezi hokejisty, kteří v minulé sezóně absolvovali alespoň 900 vhazování.
Dohodnutý kontrakt svými parametry výrazně předčil odhady expertů. AFP Analytics, na které odkazuje web ProHockeyRumours, predikovali tříletou smlouvu s platem kolem 2,9 milionu dolarů ročně, ovšem Predators se rozhodli zainvestovat a vykoupit si čtyři dodatečné roky týmové kontroly.
I po tomto výrazném podpisu zbývá Nashvillu podle PuckPedia pod platovým stropem necelých 20 milionů dolarů. Jediným stálým hráčem NHL se statusem chráněného volného hráče na soupisce Predators tak zůstává obránce Justin Barron, zatímco nejvýraznějším čekajícím nechráněným hráčem je centr Erik Haula. Klub má tedy pro nadcházející sezonu k dispozici obrovský prostor k tomu, aby svůj kádr dále posílil a pokusil se o návrat do bojů o Stanley Cup.