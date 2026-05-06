Nová éra v Nashvillu začíná. Co čekat od bývalého vůdce Colorada?

14. června 12:00David Zlomek
Nashville Predators vstupují do zbrusu nové éry pod vedením čerstvě jmenovaného prezidenta a generálního manažera Chrise MacFarlanda. Ačkoliv se klub po dvou neúspěšných sezonách v řadě nedokázal probojovat do play-off a v Centrální divizi skončil až na šestém místě, podle zámořských expertů nečeká organizaci kompletní bourání týmu. MacFarland, který v roce 2022 pomohl vybudovat mistrovský kádr v Coloradu, má před sebou jasný úkol. Musí oživit současnou soupisku a s převážně stávajícím jádrem se pokusit o rychlý návrat mezi elitu.
Novinář David Pagnotta v nedávné epizodě podcastu Daily Faceoff LIVE detailně rozebral, co přesně lze od nového šéfa Predátorů očekávat. Spíše než radikální čistku vidí letní plány jako nezbytnou korekci kurzu. „Myslím, že půjde spíše o mírnou restrukturalizaci. Nevím, jestli to chci přímo kategorizovat jako přestavbu za pochodu, ale rozhodně to nezní tak, že by se tým měl úplně rozprodat a budovat od nuly. Půjde spíše o to dostat tým zpátky na správnou kolej a začít ho znovu směrovat tím správným směrem,“ prohlásil Pagnotta.
Nashville má stále k dispozici silné jádro v čele s kapitánem Romanem Josim, kterému zbývají do konce smlouvy ještě dva roky. Tito zkušení lídři nemají žádný zájem začínat od nuly, což MacFarland při svých krocích jistě zohlední. Tým má navíc v záloze i solidní budoucnost. „Určitě dojde k určité restrukturalizaci kádru. V systému mají spoustu dobrých mladých kluků a k dispozici mají zajímavé dílky skládačky,“ upozornil Pagnotta.
Přesto se v Nashvillu najdou hráči, jejichž pozice je ve velkém ohrožení. Nejčastěji se v této souvislosti skloňuje jméno Jonathana Marchessaulta, který po svém příchodu zatím nedokázal naplnit vysoké předpoklady a mohl by se brzy stát předmětem výměny. „Víme o některých hráčích, u kterých to prostě nefungovalo, a Marchessault je přesně takovým příkladem. Možná už i on sám změnil svůj postoj. Myslím si totiž, že je otevřený a ochotný případnou výměnu do správného prostředí akceptovat,“ poznamenal k ošemetné situaci Pagnotta.
Zda k výměně zkušeného křídelníka skutečně dojde, se teprve uvidí. Klíčové bude, jak si obě strany sednou k jednacímu stolu. „Záleží na tom, jestli za ním MacFarland teď přijde, promluví si s ním a vysvětlí mu, jakým směrem se tento tým hodlá ubírat. Myslím, že celkovou misí klubu je vrátit se zpět do boje o titul a postoupit do play-off,“ dodal renomovaný hokejový novinář.