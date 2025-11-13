Nová posila jako specialista na prodloužení! Roslovic rozhodl podruhé za sebou

13. listopadu 12:49Jakub Ťoupek
Nejnovější akvizice do kádru Oilers se zatím vyplácí. Jack Roslovic je druhým hráčem v historii organizace, který dokázal rozhodnout dvě utkání za sebou gólem v prodloužení. Před ním to dokázal pouze Andrew Cogliano v roce 2008.
„Jack je pro náš tým velkým přínosem,“ řekl trenér Oilers Kris Knoblauch o Roslovicovi. „Pět na pět, přesilovky, samozřejmě prodloužení. Chceme větší rychlost. Myslím, že rychlosti v sestavě není nikdy dost, a on nám v tom pomáhá. Potřebujeme také někoho z druhé vlny, kdo je schopný skórovat. Jsme velmi šťastní, že ho máme.“
Roslovic podepsal 8. října roční kontrakt s Oilers na 1,5 milionu dolarů. A velice rychle se dokázal ve svém novém prostředí rozkoukat. V posledních pěti utkáních posbíral 10 bodů za 5 branek a 5 asistencí a ukázal se jako útočník, který umí rozhodovat zápasy.
Dva dny nazpět rozhodl v nastaveném čase kličkou do bekhendu zápas s Columbusem, dnes v noci si pak opět nechal všechnu slávu pro sebe a skvěle chytajícího Vladaře překonal střelou do horních pater branky po nahrávce Savoie.
Jack Roslovic
„Trošku to zamotali," popsal střelec zmatky domácích ve středním pásmu. „Někdy stačí lehký dotek a pomůže to změnit celý zápas. Savy (Savoie) předvedl úžasnou akci," pochválil Roslovic asistenta u jeho branky.
Stal se teprve druhým hráčem v historii Oilers, kterému se povedlo rozhodnout nastavení ve dvou utkáních po sobě. Předtím to byl Andrew Cogliano, jenž to dokázal dokonce třikrát po sobě (mezi 7. a 11. březnem 2008). Což je rekord NHL.
Od startu minulé sezóny se stejný počin podařil dalším pěti hráčům. Rozhodnout dvě prodloužení za sebou zvládli Adrian Kempe, Cole Caufield, Nazem Kadri, Dylan Guenther a Nick Suzuki.
