Nová role, nový Sedin. Moc mě to naplňuje, říká

Bylo jasné, že se bratři Sedinové po konci kariér z Vancouveru nehnou. A tak se také stalo. Oba bývalí vynikající hokejisté byli dosazeni do managementu Canucks. Mají za sebou prvních několik týdnů a zatím si to nemohou vynachválit.

Do rozjetého vlaku oba naskočili v červnu, kdy byl prioritou vstupní draft. Přirozeně tak skočili rovnou do vody v podobě rozhovorů s nadějnými mladíky. Žádné velké úkoly tehdy ještě neměli, nicméně pozorně poslouchali a spoustu věcí se přiučili.

„Kdyby se nás před našim draftem ptali na takové otázky, co se skauti ptají teď, ani by nás nedraftovali,“ zavtipkoval Daniel Sedin. „Tehdy jsme ještě neuměli moc anglicky, s tou jazykovou bariérou by to bylo o to těžší. Ale tihle mladí si vedli velice dobře, fakt na mě zapůsobili.“

Draft byl ale pouhým začátkem. Jak známo, začátek léta je v NHL jeden velký chaos. Sedinovi byli hned součástí důležitých rozhodnutí, které Canucks museli udělat.

„Nikdy jsme na tuhle stránku byznysu neviděli,“ přiznal Denis. „V červenci jsme se nezastavili. Byli jsme součástí všeho. V čele všeho byl samozřejmě generální manažer Jim Benning, ale hodně jsme se zapojovali. Nedávno jsem říkal manželce, že nic mě v poslední době nenaplňovalo více než tohle. Ráno se podívám na led, pak jdu do kanceláří… Baví mě to.“

K práci v hokejové kanceláři neodmyslitelně patří telefon u ucha. A pro Daniela Sedina to platí jakbysmet.

„Telefonuju pořád. Neustále něco zjišťuju, ale zatím to je skvělá zkušenost,“ pochvaluje si. „Samozřejmě, že jsem věděl, že to je spousta práce, ale i tak je toho dost. Naše role není o tom, že někdy přijdeme a něco se přiučíme. Musíme tam být pořád. Jsme moc vděční za to, jakou šanci jsme dostali.“

K jejich nové práci se váže také další zkušenost, a sice seznámení se s farmářskou AHL. Do nižší soutěže totiž nikdy jako hráči nezamířili.

„Jo, s farmou trávíme dost času,“ potvrdil Daniel. „Všechno do sebe krásně zapadá.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+