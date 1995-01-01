Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie!

6. března 17:26Jiří Lacina
Byla to velká událost, když se David Jiříček stěhoval z Columbusu do Minnesoty. V původním působišti neváhal dát najevo nespokojenost, a tak ho získali Wild. Spolu s ním brali páté kolo v draftu 2025, obětovali obránce Daemona Hunta, první kolo 2025, třetí a čtvrté kolo 2026 a druhé kolo 2027.
Jiříček tedy stál Minnesotu opravdu dost.
Dnes ho poslala o dům dál a cena už tak vysoká nebyla. Do Minnesoty se z Philadelphie stěhuje pravé křídlo Bobby Brink.
Útočník Flyers zvládl loni zapsat 41 bodů (12+29) v 79 zápasech, letos průběžně 26 bodů (13+13) v 55 utkáních. Do NHL se prosadil ve dvaceti letech a kroutí svou čtvrtou sezónu. Na ledě tráví průměrně 15 minut a 29 sekund. Na draftu šel v roce 2019 ze 34. místa.
Jiříček je šestkou draftu 2022 a Philadelphia je po Columbusu a Minnesotě jeho třetí štace. Podle Sportsnet.ca se v obraně Wild „trápil“. Letos opravdu paběrkoval, starty sbíral nepravidelně, ve 25 zápasech nebodoval.
Minnesota hledala palebnou sílu do útoku, kterou získala. Brink je postavou menší hokejista, pohyblivý a šikovný. Jiříček je se 193 centimetry vytáhlý bek. Fanoušci se v názorech na něj liší. Část neustále volá po výraznější šanci, část už na sítích hovořila o zklamání a promarněném talentu.
„Flyers mají dostatek prostoru na to, aby zjistili, zda se Jiříček dokáže rozvinout do svého potenciálu, Minnesotě v této sezóně dostatečně nepomáhal,“ píše Yahoo Sports.
Brinkovi končí po sezóně smlouva na 1,5 mil. dolarů. Bude v pozici chráněného hráče, Wild se s ním musí dohodnout na novém kontraktu. Jiříčkovi v létě skončí tříletá nováčkovská smlouva, čili bude rovněž RFA.
