Nová sezona, lepší Raymond? Švéd doufá, že ano

Lucas Raymond cítí, že jeho hráčský růst je stejný jako růst jeho týmu, tedy Detroitu. Útočník Red Wings touží v této sezóně ukázat, že on i jeho tým dokáží zvládnout tlak, který je s tímto dozráváním spojen.

"Myslím, že v minulé sezóně jsme jako tým udělali krok dopředu, posunuli jsme se správným směrem a do této sezóny vstupujeme ještě většími ambicemi," řekl Raymond. "Očekávání se zvyšují nejen pro tým, ale i pro mě samotného."

Jak Raymond říká, on i Red Wings mají stále co dokazovat.

Raymond vstupuje do své třetí sezony v NHL, poslední v rámci vstupního kontraktu, a musí ukázat, že drobný výpadek v produktivitě v minulém ročníku byl součástí přirozených bolestí při dospívání, kterými si většina mladých hráčů v NHL prochází, a ne znamením věcí příštích.

Po 57 bodech (23 gólů, 34 asistencí) v 82 zápasech jako nováček v sezoně 2021/22 si jednadvacetiletý hráč připsal v minulé sezóně 45 bodů (17 gólů, 28 asistencí) v 74 utkáních.

Sice vynechal osm zápasů, když se potýkal se zraněním, ale jeho počet bodů na zápas mírně klesl z 0,70 na 0,61, vstřelil o šest branek méně a získal o 13 bodů méně.

"Mám pocit, že když nastoupíte poprvé, jste mladí a myslíte si, že všechno víte," vysvětloval Raymond. "Je to jako v životě. Řeknete si, že to zvládnete, ale za rok si říkáte, že jste měl být rozumnější a více se učit."

Součástí učení může být i fakt, že musí řádně zesílit, aby dokázal držet krok s top hráči NHL. "Je mi stále 21 let a moje tělo se vyvíjí, takže nabrat na síle, na to jsem se hodně zaměřil," přiznal Raymond. "Člověk se chce rozvíjet."

Ví, že je ještě mladý, ale zároveň si uvědomuje, že se na to nemůže vymlouvat, ne když má za sebou 156 zápasů v NHL.

"Ať už jste mladý nebo starý, je to jedno, hrajete stejnou hru, jste na stejném ledě," řekl Raymond. "Jsem mladý, ale to není nic extra. První rok je všechno nové, všechno je vzrušující. Druhý rok už to trochu víc vnímáte, nemáte kolem sebe ten růžový opar. Jdu do třetí sezony, teď už mám více zkušeností. Vím, jak se vypořádat s určitými situacemi, do kterých se dostanu. Těším se na to."

"Stojí před námi velká očekávání. Já sám mám na sebe vysoké nároky," dodal Raymond. "Doufám, že se mi podaří udělat další krok, stejně jako týmu."

Share on Google+