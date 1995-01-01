NHL.cz na Facebooku

NHL

Nová smlouva? Mohl jsem dostat i víc, říká Kempe

18. listopadu 12:00

David Zlomek

Adrian Kempe několik měsíců opakoval, že Los Angeles je jeho místo. A když v neděli večer definitivně uzavřel osmiletou smlouvu za 85 milionů dolarů, jen potvrdil slova, která říkal už v létě i na startu sezony. „LA je můj domov. Neviděl jsem důvod, proč bych měl odejít,“ uvedl po podpisu.

Útočník Kings přiznal, že během sezony se jednání snažil neřešit, ale když mu jeho agent oznámil, že je dohoda hotová, přišla úleva. „V tu chvíli jsem si řekl: super, je to tam. Jsem na to hrdý a strašně vděčný všem okolo, spoluhráčům, fanouškům, rodině. Chtěl jsem tady zůstat a jsem rád, že to vyšlo,“ řekl.

Ačkoliv se čekalo, že jeho požadavky budou vyšší, sám Kempe připustil, že ustoupil. „Mohl jsem čekat na trh, mohl jsem dostat víc. Ale proč bych to dělal? Chci, aby klub mohl dál budovat tým. Máme společný cíl: vyhrávat. To pro mě bylo důležité,“ vysvětlil.

Generální manažer Ken Holland dlouho zdůrazňoval, že chce najít rovnováhu mezi odměnou pro hráče a flexibilitou pro budoucnost. Klíčový okamžik tak byl na Kempeho straně, což si uvědomoval i on sám. „Jasně že jsem o tom přemýšlel. Ale když chcete být součástí něčeho dlouhodobě, musíte někdy udělat krok směrem k týmu,“ dodal.

Smlouva z Kempeho dělá jeden z hlavních stavebních kamenů po odchodu Anžeho Kopitara, který se připravuje na konec kariéry. I proto trenér Jim Hiller ocenil, že hvězda týmu zůstává. Kempe však sám připustil, že přebírat „kopitarovskou“ zodpovědnost není jednoduché. „Anže je legenda. Nikdo ho nenahradí. Ale ano, cítím, že mám být jedním z těch, kdo převezme část role v kabině. Jsem připravený,“ uvedl.

Hokejově zažil v Los Angeles kompletní přerod. Od talentu, který se několik let nemohl odrazit k vyšší produkci, až po stabilního lídra ofenzivy. I o tom Kempe mluvil otevřeně. „Byly momenty, kdy jsem si říkal: mám na to? Jsem dost dobrý? Ale Kings ve mně věřili a nechali mě růst. To pro mě znamenalo hodně. Nebudu předstírat, že bych byl tady, kdyby se ten klub nevydržel mnou zabývat,“ řekl.

Kempe tak vstupuje do nové fáze kariéry s jasnou vizí. „Chci tady vyhrát. Chci být u toho, až ten tým půjde nahoru. A udělám pro to všechno,“ zakončil.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Tonoucí se stébla chytá? Toronto v krizi bere nechtěného beka zdarma

18. listopadu 10:00

Češi a Slováci: První gól v sezóně, Hronek se trefil proti Floridě

18. listopadu 7:55

Třináct gólů na Floridě, Buffalo smázlo Edmonton

18. listopadu 7:25

UFC včera, dnes i zítra? Quick rozpoutal hromadnou melu, střídačky se vybílily

17. listopadu 16:00

nhl.cz doporučuje

400! Pastrňák pokořil střelecký milník

12. listopadu 2:50

Trombóza. Co vlastně hrozí Jiřímu Kulichovi a jak dlouho může být mimo?

11. listopadu 10:01

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.