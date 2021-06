Nová smlouva? Nechám to na agentovi, říká Tkachuk

Ottawa hýří optimismem. V řadách Senators je totiž množství talentovaných mladíků, z nichž mnoho dorůstá do velkých rolí. Jedním z takových případů je rozhodně Brady Tkachuk. Je to přesně ten typ hráče, kterého nesnášíte, ale být u vás v týmu, tak ho milujete. Fanoušci Senators však pomalu bystří, jelikož talentovanému útočníkovi končí smlouva. Jednání o nové prý přenechá čistě agentovi.

Brady Tkachuk před pár dny navštívil jeden z amerických podcastů, jehož protagonisty jsou novinář Andy Strickland a bývalý hráč Cam Janssen, který působil v St. Louis a New Jersey.

V rozhovoru uvedl, že mezi jeho táborem a vedením Ottawy zatím neproběhl žádný kontakt, nicméně dle svých slov má jasno o tom, že chce setrvat. Do jednání však vstupovat nebude, to přenechá ostřílenému agentovi Craigu Osterovi. Ten zastupuje kromě Tkachuka třeba Erika Karlssona, Marka Stonea, Tomáše Hertla, Robina Lehnera či Petra Mrázka.

„Ještě jsme s ničím nezačali,“ řekl o nové smlouvě Tkachuk. „Nechám to na Craigovi a generálním manažerovi, ať se domluví.“

Nějaká nervozita z nejasnosti o novém kontraktu? Vůbec. Tkachuk totiž před dvěma lety pozoroval, jak se o nové smlouvě dohaduje jeho starší bratr Mattthew v Calgary.

„Je fajn pocit zažívat tohle poprvé,“ dodal ještě. „Jasně, je to trochu stresující, jde o vaše živobytí. Ale když jsem tohle viděl u Matthewa, bavilo mě to, takže se na svoje jednání taky těším. Uvidíme, jak se to vyvine.“

Podpis Tkachuka je pro Senators absolutní prioritou. Bývalý skaut a nyní novinář Shawn Simpson dokonce na svém twitteru napsal, že by mu nevadilo, kdyby byl Tkachuk přeplacen. Obecně se očekává, že se domluví na dlouhodobém kontraktu. Kromě toho také zaznívají názory, že by Tkachuk k podpisu měl dostat kapitánské céčko.

„Byla by to ohromná pocta,“ řekl o možném kapitánství Tkachuk. „V kabině je ale spousta hráčů, kteří jsou skvělými lídry. Byl bych za to moc rád, ale z týmu si to zaslouží více kluků.“

Tkachuk se hned po příchodu do NHL stal jedním ze stavebních kamenů ottawského týmu. Ve všech třech sezonách si udržel bodový průměr na zápas přes 0,6. Kromě toho se za tým příkladně rve a v každém zápase jde vidět, jak mu na výsledku záleží.

„Miluji to tady. Miluji město, miluji Senators. Z lidí kolem vyzařuje nadšení, protože vidí, jakým směrem míříme. Cítím se, jako kdybych tu hrál dlouhá léta,“ utnul spekulace o jakékoliv změně působiště.

