Nová smlouva? Nechte mě hrát, brání se Nečas

Loni to byl Andrej Svečnikov, letos je to Martin Nečas. Zatímco loni končila smlouva ruské naději, letos bojuje o novou ta česká. Zatím to nevypadá, že by probíhala nějaká pokročilá jednání. Odchod z Caroliny je však spíše bizarní možností než reálnou hrozbou.

Situace je přitom velmi podobná. Když Rus loni bojoval o smlouvu, nezažil nejlepší sezonu. Ač to nikdo neřekne na hlas, v hloubi duše nad novým kontraktem přemýšlí všichni.

„Nedá se nic dělat, je to součást hry,“ pokrčil rameny trenér Hurricanes Brind’Amour. „Každý si tím projde.“

Letos si tím prochází právě Martin Nečas. Končí mu totiž nováčkovský kontrakt, který trval tři roky.

Nyní je tedy čas na velkou smlouvu. Současný ročník tomu však moc nenapovídá. 24 bodů za osm branek a šestnáct asistencí v 42 utkáních není rozhodně něčím, čím by se Nečas dostával na první stránky novin.

V posledních sedmnácti utkáních pak vstřelil jedinou branku.

„Kontrakt mě netíží,“ řekl však Nečas. „Je to o tom, jak hraje tým. Když hrajeme dobře, moje body mě moc nezajímají. Stačí pár zápasů, ve kterých vám to tam padne, a rozjedete se. Sezona je dlouhá, někdy prostě ztratíte formu.“

Co se nové smlouvy týče, oťukávání údajně probíhalo před sezonou, v posledních měsících je však ticho.

„Snažím se hrát a nezajímat se o věci kolem,“ dodal český útočník. „Doufám, že tu zůstanu ještě dlouho. O tom se ale rozhodne až po sezoně. Teď se chci soustředit na hokej.“

Pokud by Nečas pokračoval v nastoleném tempu, v kolonce bodů by u něj po konci základní části svítilo číslo 45. Získal by sice o čtyři body více než loni, nicméně to odehrál o cca třicet zápasů méně.

„Jako tým hrajeme skvěle, to je hlavní,“ zopakoval třiadvacetiletý Nečas. „Jasně, že bych byl radši, kdybych dal víc gólů, ale většinou bývám produktivnější až v druhé půlce sezony.“

Zklamán není ani trenér Rob Brind’Amour.

„Čísla možná nejsou taková, jaká bychom si představovali, ale důležité je, že se do šancí dostává. Pokud by jich využil o něco více, ani bychom takové téma neotvírali,“ okomentoval Nečasovo počínání.

