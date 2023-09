Nová smlouva? Neřeší se, zklamalo mě to, přiznává Stamkos

Hvězdy v ostatních týmech podepisují už před startem sezony. Obří smlouvu podepsal Auston Matthews nebo Jake Sanderson. Nicméně kapitán Tampy Bay Lightning Steven Stamkos stále čeká. Nejen na podpis samotný, ale také na vážnější jednání. Za rok mu přitom končí kontrakt.

"Abych byl upřímný, jsem zklamaný z toho, že se o tomto tématu skoro nebavíme. Bylo to něco, co jsem vyjádřil na konci poslední sezony – že chci, aby se něco rozjednalo před začátkem tréninkového kempu. Žádné rozhovory neproběhly," stěžoval si Stamkos. "Jsem připraven jednat kdykoli. Upřímně, takové zacházení jsem nečekal. Ale tak to je."

Třiatřicetiletý Stamkos vstupuje do své šestnácté sezony v NHL, všechny odehrál v dresu Lightning. Je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu a v minulém ročníku nasbíral 84 bodů v 81 zápasech.

Stamkos teď vstupuje do poslední sezony osmiletého kontraktu na 68 milionů dolarů a nejednou vyjádřil přání ukončit kariéru v Lightning. "Sám si ale smlouvu nenapíšu," dodal Stamkos lakonicky.

On sice ne, ale generální manažer Lightning Julien BriseBois ano. Ten na toto téma řekl, že by pro organizaci bylo skvělé, kdyby Stamkos mohl ukončit kariéru v Tampě Bay, ale upozornil na další faktory, které jsou ve hře.

"Nejde jen o to, aby Steven dohrál kariéru v Tampě," řekl BriseBois. "Jde o to, aby Steven zůstal v Tampě a Lightning zůstali legitimním uchazečem o Stanley Cup rok co rok po zbytek jeho působení v klubu.“

A dodal: "Se Stevenem máme společný cíl, a to získat pohár zpět do Tampy. Abychom toho mohli v příštích letech dosáhnout, budeme muset co nejrozumněji utrácet dolary."

BriseBois uvedl, že během sezony 2023/24 potřebuje nějakým způsobem shromáždit více informací, aby vyladil soupisku do budoucích let.

"Potřebuji zjistit, jak do sebe jednotlivé dílky skládačky letos zapadají. Potřebuji zjistit, kdo přijme větší roli a zvládne ji. Potřebuji vidět, jak si tým vede," řekl BriseBois. "Potřebuji vidět, jak se tato sezóna vyvine, než učiním tato rozhodnutí. Po sezóně, až tyto informace shromáždím, mohu se Stevenem a jeho agentem pracovat na struktuře smlouvy, která bude v nejlepším zájmu obou stran."

