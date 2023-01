Nová smlouva pro ruskou oporu. Canucks podepsali Kuzmenka

V průběhu minulé sezony se sváděl velký boj o to, kdo do svých služeb ukořistí jednoho z nejlepších hokejistů působících mimo NHL. Nakonec to vyšlo Vancouveru, který Andreje Kuzmenka zlákal do svých řad. A spolupráce bude pokračovat!

Šestadvacetiletý útočník před sezonou podepsal jen na rok. V NHL ale ukázal, že do nejlepšího hokeje patří. Ve Vancouveru se ihned zařadil mezi nejlepší hráče, což dokazuje i jeho produktivita.

Zatím odehrál 47 utkání, v nichž jednadvacetkrát skóroval a o jeden zářez víc má v podobě asistencí. Dohromady tedy 43 bodů.

A jelikož by se v létě mohl stát nechráněným volným hráčem, museli Canucks jednat. A povedlo se, s ruským útočníkem podepsali dvouleté prodloužení smlouvy na 5,5 milionů dolarů ročně.

„Andrej je hráč, na jehož získání jsme v létě velmi tvrdě pracovali,“ řekl po podpisu generální manažer Canucks Patrik Allvin. „V této sezóně výborně zapadl do naší skupiny útočníků a velmi dobře se přizpůsobil severoamerickému stylu hry. Jeho vášeň a nadšení pro hokej pozitivně působí v šatně. Jsme nadšeni, že bude pokračovat ve své kariéře ve Vancouveru Canucks.“

Zatímco v posledních dnech se začínaly objevovat spekulace, že by možná Canucks mohli vyměnit J. T. Millera a ponechat si Bo Horvata, po tomto podpisu je všem nadějím na udržení kapitána konec.

Alespoň to vyplývá z informací dobře obeznámeného novináře Ricka Dhaliwala, který dokonce napsal: „Pat Morris, Horvatův agent, byl ve Vancouveru dva dny. Vedení Canucks se s ním ale ani jednou nevidělo. Je rozhodnuto, vybrali si Kuzmenka.“

