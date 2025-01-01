Nová smlouva? Tolik peněz jsem vůbec nečekal, směje se Podkolzin

3. října 12:30David Zlomek
Vasilij Podkolzin vstupuje do nové sezony s čistou hlavou. Edmonton Oilers mu před začátkem ročníku nabídli tříletou smlouvu s průměrným platem 2,95 milionu dolarů ročně a ruský útočník neváhal. „Zeptali se mě: ano, nebo ne? Řekl jsem okamžitě ano,“ popsal jednoduchý závěr jednání.
Čtyřiadvacetiletý křídelník přiznal, že tak rychlý průběh nečekal. „Myslel jsem, že číslo bude nižší. Jednání začala asi před třemi týdny. Řekli mi, že je zájem a že mě chtějí na více let. Po dvou hovorech mi zavolali naposledy a bylo rozhodnuto,“ řekl pro server RG. Podle něj to byla spíš práce pro agenty než pro něj samotného. „Pro mě to bylo jednoduché, oni vyjednávali čísla. Edmonton mi dal maximum, co mohl, a jsem za to moc vděčný.“
Podkolzin přišel do Edmontonu z Vancouveru v létě 2024 a během první sezony se vypracoval do stabilní role ve střední šestce. V základní části odehrál všech 82 zápasů a nasbíral 24 bodů (8+16), v play-off přidal deset (3+7) a pomohl Oilers až do finále Stanley Cupu. Nejčastěji nastupoval vedle Leona Draisaitla, který jejich spolupráci veřejně chválil a po podpisu mu na Instagramu v ruštině pogratuloval zprávou „Russian Machine“. „Nečekal jsem to, moc mě to potěšilo,“ usmíval se Podkolzin.
Ruský forvard chtěl mít smlouvu vyřešenou dřív, než začne sezona. „Samozřejmě bych mohl hrát bez kontraktu, ale mám rodinu a dítě. Chtěl jsem mít jistotu a soustředit se jen na hokej,“ vysvětlil. „Kdyby mi řekli, že počkáme po sezoně, asi bych to vzal, ale oni projevili zájem už v srpnu a šlo to rychle.“
Trenér Kris Knoblauch oznámil novou smlouvu hráčům přímo na konci tréninku a tým reagoval bouřlivým potleskem. „Bylo to moc příjemné,“ řekl Podkolzin. Ten se teď chce plně soustředit na hokej. „Léto bylo krátké, ale udělal jsem všechno, co jsem měl. Prošel jsem testy, cítím se dobře. Teď už jde jen o hokej. Potřebujeme začít lépe než dřív a držet výkon celou sezonu,“ řekl.
