Nová tvář Islanders. Jednička draftu Schaefer chce do NHL hned: Jsem připravený

Matthew Schaefer ještě neoslavil osmnácté narozeniny, ale už teď mluví jako chlap, který ví, co chce. A tím cílem je jasné místo na soupisce New York Islanders hned od prvního dne sezony.

„Chci být v sestavě na otevírací zápas. Vím, že mám ještě na čem pracovat, hlavně na síle, ale věřím, že na to mám,“ řekl mladý kanadský obránce v rozhovoru pro TSN.

Islanders ho letos vybrali jako celkovou jedničku draftu NHL, bylo to vůbec poprvé od roku 2009, kdy sáhli po Johnu Tavaresovi. Teď by měl být Schaefer tím, kdo odstartuje novou éru týmu, který po letech mění tvář. Vedení převzal nový generální manažer Mathieu Darche, na ledě došlo k výrazné proměně. Oporu defenzivy Noaha Dobsona poslali Ostrované do Montrealu a získali dva první výběry, za které zvolili Victora Eklunda a obránce Kashawna Aitchesona.

Schaefer má za sebou zvláštní rok. Kvůli mononukleóze vynechal prvních devět zápasů v OHL, pak se po dobrém rozjezdu zranil na juniorském MS a zlomená klíční kosti mu sezonu předčasně ukončila. I přesto stihl ve 17 zápasech za Erie Otters nasbírat 22 bodů.

Od draftu má za sebou rušné léto. Stihl první kemp Islanders, hodil symbolický první nadhoz na zápase Mets, dostal se na palubu soukromého letadla a začal trénovat s ostřílenými jmény jako Mark Giordano nebo Sean Monahan. „Trénovat s takovými hráči vás neskutečně posune. Přesně to jsem potřeboval,“ přiznal rodák z Hamiltonu.

Na Long Islandu v něm vidí novou oporu obrany. Už mluvil s hlavním koučem Patrickem Royem, který se netají tím, že chce mladíka nechat hrát bez svázanosti. „Říkal mi, že mě nechce držet zkrátka, že chce, abych byl svobodný a hrál svůj hokej,“ prozradil Schaefer.

