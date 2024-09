Nová tvář organizace! Jsme hladoví, já sám mám co dokazovat, říká Markström

Jacob Markström je jednou z nových tváří New Jersey Devils, z jejichž šatny už v těchto dnech vyzařují pozitivní signály. „Vím, že je to skvělý a hladový tým,“ řekl Švéd. „Od trenérského štábu až po každého hráče v šatně cítím, že je tu spousta kliků, kteří chtějí něco dokázat. Všichni touží hrát důležité zápasy, a o tom to celé je.“

Markström se těší na nový začátek a na to, že také dokáže, že do týmu patří. Tuto příležitost dostane poté, co se svými spoluhráči v pondělí dorazí do Prahy a zahájí přípravu na zápasy proti Buffalu Sabres v rámci NHL Global Series.

„V týmu je několik nových kluků včetně mě, a když jste na cestách, chodíte spolu na večeře, poznáváte se na jiné úrovni, než když jste doma,“ popisoval Markström. „Když jste doma, netrávíte tolik času mimo kluziště jako na cestách, takže bych řekl, že je to pro nás pozitivní.“

Ze všech mimosezónních tahů Devils je Markström nejvýznamnější, a to ze zřejmých důvodů. Čtyřiatřicetiletý gólman by měl upevnit pozici, která byla v minulé sezoně jemně řečeno slabinou, když New Jersey využilo pět brankářů, inkasovalo 3,43 gólu na zápas a mělo celkovou úspěšnost zákroků 89,6 %, což bylo třetí nejhorší číslo v lize.

„Máme super tým s velkými očekáváními a na brankáře je na nás vyvíjen tlak. Vím, co se ode mě očekává, a lidé, kteří mě znají, vědí, že chci jen vyhrávat,“ dodal.

Očekává se, že s Jakem Allenem, kterého Devils získali v rámci výměny s Montrealem Canadiens, vytvoří skvělý tandem. „Na poradách na konci roku jsem věděl, že se pokusíme něco udělat, a když mi přišla zpráva, že to bude Jacob, byl jsem nadšený,“ řekl Allen. „Jsme stejně staří a hráli jsme proti sobě od svých 17 let, takže být konečně na jeho straně je skvělé.“

Markström je zdravý poté, co v lednu vynechal tři zápasy a dalších pět v březnu s kvůli zraněním v dolní části těla. Je to dříč, který třikrát v kariéře odehrál 60 a více zápasů a v dalším případě 59 utkání. Posledním brankářem Devils s více než 60 vystoupeními v jedné sezoně byl Cory Schneider.

Markström si během tréninkového kempu rozhodně plní svou roli, když zůstává na ledě i po tréninku nebo rozbruslení v den zápasu, aby poskytl každému hráči, který chce zapracovat na své střele, více času.

„Mluvil jsem o tom s trenérem brankářů Davidem Rogalskim a myslím, že v tomto směru přináší do kultury našeho týmu něco nového,“ řekl trenér Sheldon Keefe. „Máme dva zkušené brankáře, kteří mají velkou důvěru v to, kým jsou, a zároveň jsou to skvělí lidé, kteří jsou velmi soutěživí a chtějí vyhrávat. Udělají vše pro to, aby byli připraveni a také aby pomohli našemu týmu dále růst.“

