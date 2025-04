Nováčci, co nekoukají zpátky. Utah valí kupředu a NHL se má na co těšit

Utah Hockey Club sice v první sezoně na postup do play-off spíš jen pokukuje, ale co se týče budoucnosti, tam už si razí cestu sebevědomě jako horský vítr. Klub, který se teprve loni přestěhoval z Arizony do Salt Lake City, se může chlubit nejen mladým jádrem týmu, ale i solidním množstvím draftových voleb a volným místem pod platovým stropem – konkrétně přes 21 milionů dolarů. Dlouhodobé kontrakty klíčových hráčů navíc vypadají výhodně. Brankář Karel Vejmelka například v březnu podepsal smlouvu na pět let.

Fanoušci? Ti klub přivítali s otevřenou náručí. Všechny domácí zápasy byly vyprodány pro hokejovou kapacitu 11 131 diváků. A podle majitele Ryana Smithe je to teprve začátek: „Máme mladý tým, skvělou budoucnost a město, které to žije. Komunita se s námi totálně ztotožnila – je to neuvěřitelně silné,“ řekl Smith.

Když Smith klub před rokem kupoval, čekala ho výzva jako hrom – přestěhovat tým bez jakékoli místní hokejové infrastruktury. Z Olympijského oválu pro rychlobruslení udělal provizorní tréninkové centrum, NBA hala Delta Center se musela rychle přizpůsobit ledové ploše. Dočasný název "Utah Hockey Club" byl zvolen jen jako přechodné řešení – nový oficiální název vyberou fanoušci a bude představen před sezonou 2025/26.

Navzdory všem překážkám se ale klub na ledě prezentoval atraktivním, důrazným hokejem, který si rychle získal nové příznivce. A i když šance na play-off zůstává jen teoretická, poslední výsledky dávají naději na lepší zítřky. Trenér André Tourigny po výhře nad Calgary zdůraznil týmového ducha: „V tom týmu nikdo nevzdává nic. A přesně to je DNA, kterou chceme budovat.“

Dalším krokem bude otevření moderní tréninkové haly o rozloze přes 115 tisíc čtverečních stop v září. Dvě plnohodnotná NHL kluziště, špičkové zázemí pro hráče i realizační tým, a od roku 2026 přístup pro veřejnost. Podle prezidenta hokejových operací Chrise Armstronga má právě tam vzniknout identita klubu: „Chceme tu inspirovat novou generaci dětí v Utahu a položit základy našeho tažení za Stanley Cupem.“

Ani hlavní aréna nezůstane pozadu – Delta Center projde v příštích třech letech zásadní přestavbou, která zlepší podmínky pro hokej i celý zážitek pro fanoušky. Tato rekonstrukce bude součástí plánovaného zábavního a sportovního centra za 1,8 miliardy dolarů v srdci Salt Lake City.

Smith navíc plánuje postavit až 20 komunitních ledových ploch, do každé investuje až půl milionu dolarů. Jeho cílem je vytvořit prostředí, ve kterém hokej v Utahu nejen přežije – ale hlavně poroste.

