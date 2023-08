Nováčkovská smlouva pro Bonka! Flyers se upsal na tři roky

Organizace Philadelphie Flyers oznámila podpis smlouvy s Oliverem Bonkem. Mladý obránce podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, ale v příští sezoně se bude ještě nejspíše rozvíjet v kanadské juniorce OHL.

Mladý kanadský obránce s českými kořeny byl vybrán v letošním draftu jako 22. v pořadí. Oliver Bonk si vysloužil jen pár měsíců po draftu do nejslavnější ligy světa nováčkovský kontrakt na tři roky.

Flyers si kanadského obránce chválili už během rozvojového kempu, kdy mezi nováčky vyčníval.

„Když jsem ho sledoval během cvičení, tak jsem si říkal, že ten kluk má snad všechno. Baví ho bránit. Není jen na jedné straně ledu. Je to velký, silný kluk, samozřejmě se všem líbí, že je to pravák. Myslím, že je velmi soutěživý a miluje bránění. Pak musím samozřejmě zdůraznit jeho schopnosti, když má puk, vypadá, že má tu úroveň dovedností tvořit hru. Je vzrušující mít v přípravě někoho, jako je on, s kým můžeme pracovat, a tak trochu ho tady dál vést a pomáhat mu dostat se na profesionální úroveň,“ přiznal ředitel rozvoje Nick Schultz.

Oliver Bonk strávil poslední ročník v OHL, konkrétněji oblékal dres organizace London Knights, která pro velký hokej pomohla vychovat například Coreyho Perryho, Patricka Kanea či Johna Carlsona. V základní části zapsal 40 kanadských bodů v 67 duelech, dalších 11 bodů posbíral v play off a pomohl dotáhnout Knights až do finále OHL. Osmnáctiletý bek také pomohl Kanadě k triumfu na loňském Hlinka Gretzky Cupu.

V příští sezoně by měl i nadále rozvíjet svůj talent v kanadské juniorské soutěži, kde by měl patřit k hlavním oporám týmu. „Výšku neovlivníte, ale můžete ovlivnit, jak se stravujete a jak trénujete. Myslím, že se mi podařilo trochu víc zesílit. Domnívám se, že mi to pomůže s bruslením a střelou. Myslím, že ale musím ještě prostě zesílit,“ poodhalil Bonk během rozvojového kempu Flyers.

