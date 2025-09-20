Nové číslo? Počkat, nejdřív si musím zavolat! Nelson návrh Drouina schválil

21. září 12:09Jakub Ťoupek
Poslední dvě sezóny v dresu Colorada výrazně ožil a na hranici třicátého roku věku se tak dostal tam, kde byl predikován během svého mládí. V Coloradu ale hrál po boku MacKinnona a Makara, nyní ho čeká trochu jiná skvadra spoluhráčů v čele s Barzalem a jedničkou draftu Schaeferem. Co ale číslo v nové organizaci? Schválit jeho návrh musela legenda Isles.
Ve čtvrtek se na ledě během tréninkového kempu New York Islanders objevila nová tvář s číslem 29 na dresu. Útočník Jonathan Drouin. Více než deset let však bylo toto číslo synonymem pro Brocka Nelsona, který ho s hrdostí nosil od roku 2013 až do svého přestupu do Colorada během letošního roku.
Drouin se stal prvním hráčem Islanders od Nelsona, který oblékl dres s číslem 29, a i když čísla na dresech jsou většinou jen číslice, toto číslo mělo svou váhu. Ačkoli Drouin původně neměl v úmyslu nosit číslo 29, výběr volných čísel byl velmi omezený, ale nechtěl si toto číslo vzít, aniž by se nejprve poradil s Nelsonem, se kterým krátce hrál v Coloradu.
Toto malé gesto podtrhlo respekt, který Drouin chová k Nelsonovi, nejen jako k bývalému spoluhráči, ale také jako k ústřední postavě v historii Islanders. Brock Nelson je se 901 odehranými zápasy čtvrtý v historii týmu, s 295 góly je pátý a s 574 body osmý.
„Když strávíte více než 10 let na jednom místě, fanoušci vás samozřejmě přijmou. Milují vás a on byl lídrem tohoto týmu,“ řekl Drouin. „Chtěl jsem se jen ujistit, že s tím souhlasí, a získat jeho souhlas. A on řekl, že je to v pořádku.“
Nyní, když je to oficiální, se Drouin stává 13. hráčem v historii týmu, který nosí číslo 29. Mezi další patří Jay Pandolfo, poslední hráč, který ho nosil před Nelsonem, bývalý kapitán Kenny Jonsson a brankář Jamie McLennan.
Pro Drouina nejde ani tak o nahrazení Nelsona, jako spíše o zahájení nové kapitoly s Islanders. Ačkoli v NHL nikdy nenosil číslo 29, příběh jeho návratu do oběhu jen zvyšuje očekávání spojené s jeho příchodem na Long Island. Trojka draftu z roku 2013 má za sebou 607 utkání se ziskem 374 bodů, ve vyřazovacích bojích pak 43 zápasů s bilancí 11+26.
