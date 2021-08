Noví Sedinovi? Švédsko vytahuje další dvojčata!

Jen těžko bychom v hokejové historii hledali lepší dvojčata než bratry Sedinovi. Henrik a Daniel dobyli Vancouver a v kanadské metropoli se stali naprostými legendami. Když se řekne Canucks, většině fanoušků se vybaví právě dva Švédi. Už brzy by Sedinovi mohli mít následovníky. Tre Kronor totiž dorůstají další dvojčata.

Nadějní hokejisté nesou jméno Mattias a Hugo Hävelidovi. Prvně jmenovaný je obránce, ten druhý gólman.

Mladí bratři se naposledy představili na Hlinka-Gretzky Cupu, kde hájili barvy své země jenom pár měsíců poté, co reprezentovali na šampionátu hráčů do 18 let. Na obou turnajích Švédové získali bronzové medaile.

Obecně je rodina Hävelidů velice hokejová. Strýc dvojčat je zároveň jejich trenér v reprezentaci. A pokud nejste znalci juniorského hokeje, tak vám může být příjmení Hävelid známé i z NHL. Tatínek Mattiase a Huga odehrál v nejlepší lize světa devět sezon, kromě toho je olympijským vítězem z roku 2006.

Zpátky ale k mladým. Spojitost se Sediny je opravdu očividná. A to i v tom, že kariéry tráví společně v jednom týmu, stejně jako na začátku Henrik a Daniel. Na rozdíl od svých starších předchůdců hrají Kävelidovi za Linköping.

Co se draftu týče, rozhodně nebudou tak vysoko jako jejich vzorové. Naději upínají k příštímu draftu, kdy mohou být poprvé vybráni.

A o jakých hráčích je vlastně řeč?

Mattias, který na uplynulém poháru zazářil zejména v momentě, kdy rozhodl zápas proti Spojeným státům, je prototypem moderního obránce. Hlavu má vždy nahoře a v ní se mu honí myšlenky, jak co nejlépe rozehrát. Kromě toho vyniká bruslením, střelu od modré má podle skautů také slušnou. Po přečtení jeho vlastností asi nepřekvapí, že mu skvěle jde přesilovka.

Hugo, jenž kraluje brankovišti, má očividnou slabinu. Jeho výšku, která dokáže mnoho skautů odradit. Měří totiž jenom 179 centimetrů.

To ale neznamená, že neumí chytat. Ba naopak. Na mistrovství světa zazářil čistým kontem, které zařídil třiceti zákroky. V uplynulé klubové sezoně pak držel úspěšnost zákroků na 92,1 %.

Na kariéru Sedinů to asi nebude, nicméně i tak je výjimečné vidět tak úspěšná dvojčata. Můžeme jen doufat, že si je vybere stejný tým, aby měl hokej o jeden krásný příběh navíc.

