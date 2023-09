Novinky v kancelářích: šéf Arizony dostal dlouhou smlouvu, tvář Sharks je v Pittsburghu

Hokejový svět včera obletěly dvě novinky, které mají přímý vliv na fungování dvou organizací v NHL. Zatímco Arizona si udržela stálici na pozici generálního manažera novou smlouvou, Penguins angažovali na poradenskou roli legendu činovníků Douga Wilsona.

Bill Armstrong podepsal víceletou smlouvu, a zůstal tak generálním manažerem Coyotes.

Třiapadesátiletý Armstrong vstupuje do své čtvrté sezony ve funkci GM. Velké úspěchy zatím nezapsal, nicméně jak několikrát avizoval, je to běh na dlouhou trať.

"Za poslední tři roky odvedl Bill vynikající práci při restrukturalizaci našeho oddělení hokejových operací a přestavbě našeho týmu," řekl majitel Coyotes Alex Meruelo. "Získal elitní talenty prostřednictvím draftu a vytvořil vítěznou kulturu doplněním trenérského týmu a dalších klíčových pracovníků hokejových operací. Jsem přesvědčen, že pod jeho vedením se Coyotes brzy stanou stálým týmem play off a my budeme i nadále pracovat na dosažení našeho cíle – přivést do Valley Stanley Cup."

Coyotes měli v minulé sezoně bilanci 28-40-14 a získali 70 bodů, což je o 13 bodů lepší výsledek než v sezoně 2021/22. "Myslím, že je tu spousta kroků, které ještě musíme udělat," ví Armstrong.

O roky zkušeností více má Doug Wilson, dlouholetý generální manažer San Jose Sharks. Ten je nově hlavním poradcem pro hokejové operace v Pittsburghu.

V rámci své funkci bude poskytovat poradenství ve všech hokejových, nebude chybět ani přímo na zápasech.

"Doug do našeho týmu přináší více než 40 let zkušeností z NHL,“ libuje si generální manažer Penguins Kyle Dubas. "Doug bude sloužit jako zdroj zkušeností i moudrosti pro celé naše oddělení hokejových operací. Doug poskytne mně i celému týmu skvělý zdroj informací a obrovský přínos při společném rozjezdu. Jsem nadšený, že se Doug dnes stal členem našeho manažerského týmu."

Během Wilsonova působení ve funkci GM, které začalo 13. května 2003, dosáhli Sharks na čtrnáct účastí v play off, včetně finále Stanley Cupu v roce 2016, v němž prohráli v šesti zápasech – osudově - s Penguins.

