Novinky v zápasovém programu? Soutěže na obrazovkách i pohyblivá kamera

Pokud patříte mezi pravidelné a dlouholeté návštěvníky ŠKOENERGO Arény, pak jste si v letošní sezoně museli všimnout několika změn v zápasovém programu. V následujícím článku si je všechny přiblížíme a podíváme se také na partnery, kteří se na nich společně s klubem podílejí.

Od letošní sezony náš klub disponuje novou pohyblivou kamerou, jejímž prostřednictvím s vámi může moderátor lépe komunikovat, prezentovat zápas a třeba sdělovat novinky. Kameraman zase může zabírat vás - fanoušky Bruslařů. Vzhledem k této skutečnosti jsme si pro vás mohli připravit soutěže na obrazovkách o ceny s našimi partnery, které do programu zařazujeme výlučně o komerčních přestávkách (obyčejně v 1. a 2. třetině). Soutěže postupně doznávaly změn, aby se nakonec graficky synchronizovaly s ostatním obsahem promítaným na obrazovky. Právě ten se před utkáním s Hradcem (15.11.) rovněž oblékl do nového kabátu.

Nadále jsme pro vás zachovali přestávkové soutěže na ledě, jež se tradičně konají v průběhu druhé přestávky a soutěží v nich ti z vás, kteří o první přestávce chytí tenisáky. Střelbou na branku či házením puků do středového kruhu se utkáváte o ceny z našeho fanshopu - dresy a minidresy - doplněné o další ceny od našich partnerů. V domácích zápasech s Kometou (26.12.) a Karlovými Vary (28.12.) budeme o přestávkách soutěžit o poukázky od Sport Laurýn a Le Barber. Těm i všem dalším touto cestou děkujeme za to, že nám do obou zmíněných soutěží poskytují ceny:

Cinestar – VIP poukázky do kina

Dragon Internet – hodnotné ceny

Don Cafe – poukázky v hodnotách 50, 100 a 200 Kč

Förch – hodnotné ceny

Le Barber – poukázky na služby v hodnotách 500 až 1000 Kč

Rozvoj – poukázky v hodnotě 100 Kč

Sport Laurýn – poukázky na nákup v hodnotách 500 a 2000 Kč

Přestávkový program v letošní sezoně ale není jen o soutěžích. Na ledovou plochu ŠKOENERGO Arény se podobně jako v minulých letech vrací Autokomplex Menčík, který zde o přestávkách předvádí své vozy. O přestávkový program se dále starají krasobruslařské oddíly, které vysílají své závodnice na exhibici. Jde o oddíly TJ AŠ Mladá Boleslav a BK Kraso. Těšit se můžete i na zápasy našich žáčků - mládežníků Bruslařského klubu z 1. - 3. tříd.

Na naše mladé naděje nezapomínáme ani letos a i nadále pokračujeme ve vyhlašovaní ankety Mládežník měsíce. Vybraní hráči z 1. - 9. třídy za své výkony a příkladnou práci v tréninku obdrží puk s věnováním od hráče seniorského týmu, dostanou možnost nakouknout do kabiny A-týmu a mohou se s jeho hráči rovněž prohánět po ledové ploše v závěru rozbruslení. Kromě toho zveme do hlediště ŠKOENERGO Arény i mládežníky z menších okolních klubů, na zápas s Hradcem Králové například zavítali žáci HC Jičín.

Ty nejmladší z vás tradičně baví náš maskot Embík. Ten se na vybraných zápasech objevuje společně s fotošablonou, abyste si nejen s ním mohli pořídit vzpomínku. Před hlavním vstupem si i letos můžete pořídit Bulletin s plakátem za stejnou cenu, jako tomu bývalo vloni. I Boleslavská třetina má novou podobu: na hravé stránce si můžete vyluštit křížovku či vyřešit kvíz, novinkou je také foto soupiska na úvodní dvoustránce.

Mimo jiné pro vás připravujeme soutěž o skútr, který nám tradičně do soutěže věnovala společnost AUTO-MOTO Dobrovice. O pravidlech a jejím průběhu vás budeme v pravý čas informovat.

Děkujeme partnerům, kteří se s námi podílejí na zápasovém programu:

