Novotný zazářil na kempu Canucks. Čech uchvátil rychlostí i úsměvem

4. července 19:30Denisa Veselá
Český útočník Adam Novotný prožil skvělý nováčkovský kemp ve Vancouveru. V modelových zápasech tři na tři zastínil ostatní naděje a hlasitě si řekl o šanci v hlavním kempu. Vedení, fanoušky i zámořské novináře okouzlil dominancí na puku i nevídanou herní radostí.
Když na vás klub NHL ukáže v prvním kole draftu, automaticky se od vás čekají velké věci. Osmnáctiletý rodák z Hradce Králové, kterého si Canucks vybrali z 24. pozice, se však tlaku nepoddal. Na kempu nadějí v Abbotsfordu v závěrečných minisoubojích formátu tři na tři doslova ukradl celou show pro sebe. V uvolněném prostředí, které přálo ofenzivě, střílel góly jako na běžícím pásu.
A nejen to. Se svou urostlou postavou kombinoval skvělé krytí puku s explozivní rychlostí a obránci vedle něj občas vypadali až komicky. Novotný s lehkostí kličkoval středním pásmem a předváděl akce, které zvedaly více než tisícovku diváků v Rogers Forum ze sedadel. Mezi jeho nejzářivější momenty patřila asistence bez dívání po klamavém naznačení střely nebo situace, kdy si po drzém objezdu obránce vypracoval samostatný únik.
„V první řadě jeho herní přehled a bruslení vypadají opravdu silně, má skvělý postoj,“ nešetřil chválou Mikael Samuelsson, který má v Canucks na starosti rozvoj hráčů. „Navíc po ledě jezdí s úsměvem na tváři. Na to nesmíte zapomínat. Někteří kluci jsou svázaní nervozitou, ale on si to očividně užívá, miluje to, co dělá. A to je skvělý začátek.“
Nadšení neskrývají ani zámořští fanoušci na sociální síti X, kde se okamžitě rozjela vlna chvály. „Ten kluk je neskutečně silný na puku. Sledovat ho je čistá radost,“ rozplývali se příznivci Canucks. Hokejovou komunitu uhranula především dynamika jeho bruslařského kroku, schopnost odpoutat se od mantinelu a fakt, jak těžké je ho vůbec odstavit od puku. Když k tomu připočtete jeho agresivní styl, neustálou touhu útočit a zakončení, které fanoušci popsali jako vizitku „neobyčejně šikovných rukou“, není divu, že ve Vancouveru panuje euforie. „Pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsme ho získali až ze čtyřiadvacáté pozice,“ shrnul pocity většiny fanoušků jeden z komentářů na adresu českého útočníka.
Novotný těží z předčasné hokejové dospělosti. Vždyť už v patnácti letech debutoval v české extralize za Mountfield HK a stal se nejmladším střelcem v historii soutěže. „Být celou sezonu kolem dospělých profesionálů mi dalo obrovské zkušenosti. Viděl jsem, jak pracují a jak se chovají mimo led. Tím, kým jsou oni, se snažím stát i já,“ vzpomínal Novotný. Následný přesun do zámořské juniorky OHL, kde v dresu Peterborough Petes zářil a posbíral 65 bodů, mu pomohl k rychlé adaptaci na užší kluziště.
Adam Novotný by se na podzim měl představit také v hlavním předsezonním kempu Vancouveru, kde si vyzkouší dospělý hokej po boku hvězd, než se vrátí k dalšímu rozvoji do juniorky v Peterborough. Přestože zámořští experti varují před přehnaným optimismem z uvolněného červencového hokeje, Novotného fyzická připravenost a dravost z něj dělají černého koně. Pokud si udrží současné herní sebevědomí, debut v NHL už v nadcházející sezoně pro něj nemusí být utopií.