Nový domov, nový Dubois. Ve Washingtonu jsem si hokej zase zamiloval, říká

Po několika bouřlivých sezonách a dvou odchodech z předchozích klubů se Pierre-Luc Dubois zdá být konečně na správném místě. Po přestupu do Washington Capitals během léta 2024, jen rok po podpisu osmiletého kontraktu s Los Angeles Kings, se Dubois rychle etabloval jako jeden z klíčových hráčů týmu a výrazně přispěl k prvnímu místu Capitals v základní části Východní konference. A on sám září nadšením.

„Byla to nejzábavnější sezona, jakou jsem kdy zažil,“ řekl Dubois na výstupním rozhovoru. „Tým, atmosféra, energie v kabině – to všechno se přenáší i na led. Nemohl jsem si přát víc. Tohle je perfektní místo.“

Trenér Spencer Carbery mu svěřil náročnou roli: Duboisova formace pravidelně čelila nejlepším útokům soupeřů. I přesto měl Dubois nejlepší pět na pět čísla z celého týmu – Capitals s ním na ledě generovali 62,4 % gólů při hře v plném počtu. Byl u 73 vstřelených branek a jen u 44 inkasovaných. Ve všech důležitých metrikách pět na pět – od střel přes očekávané góly po vyložené šance – patřil k tahounům.

„Od prvního telefonátu s trenérem Carberym bylo jasné, co ode mě čeká,“ uvedl Dubois. „Jednoduše mi řekl: buď sám sebou. A ten vztah důvěry se budoval od začátku.“

Carbery označil Duboise za pravděpodobně nejhodnotnějšího hráče týmu. Přiznal, že čekal dobrý ročník, ale skutečný dopad Duboisovy hry překvapil i jeho. „Konzistence, způsob, jakým ovládl hru ve středu hřiště, jak stabilizoval sestavu – to všechno mě ohromilo.“

Statisticky se Dubois dostal na maxima kariéry: 46 asistencí a 66 bodů. V produktivitě při hře pět na pět skončil na děleném 21. místě celé NHL (46 bodů), před hráči jako Brayden Point, William Nylander nebo Auston Matthews.

Ve věku 26 let se smlouvou platnou až do roku 2031 a ročním cap hitem 8,5 milionu dolarů se Dubois může stát jedním ze základních kamenů nové éry Capitals po konci kariéry Alexe Ovečkina. Vztah s klubem je od začátku oboustranně pozitivní. „Od prvního dne jsem se tady cítil vítaný – od trenérů, hráčů, organizace i médií,“ řekl. „Rychle jsem poznal, že tohle je místo, do kterého se můžu zamilovat. A přesně to se během sezony stalo.“

Dubois také převzal díl zodpovědnosti v kabině – po příchodu mladého Ryana Leonarda z univerzity mu například nabídl ubytování u sebe doma. V nadcházející sezoně, ve které bude Washington dál omlazovat sestavu, se očekává, že právě Dubois bude plnit roli jednoho z hlavních lídrů. „Myslím, že jsme teprve na začátku toho, co tenhle tým může dokázat,“ dodal.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+