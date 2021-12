Nový král New Yorku! Šesťjorkin táhne Rangers

O potenciálu, který v Igorovi Šesťjorkinovi dřímá, se vědělo. Že ale bude až tak famózní, v to snad nedoufali ani ti nejzarytější příznivci New York Rangers. Ruský gólman je neotřesitelnou jedničkou a borce z Manhattanu drží každý zápas. A fanoušci? Ti si ho jednoduše zamilovali.

Své poslední galapředstavení předvedl ruský gólman dnes v noci, kdy zprotivil život hokejistům z Philadelphie. I díky jeho třiatřiceti zákrokům si Rangers uzmuli dva body a dál dokazují, že to s urychlenou přestavbou myslí vážně.

Za úspěchem však stojí z velké části právě Igor Šesťjorkin.

Muž, kterého si Rangers vybrali na draftu před sedmi lety až ve čtvrtém kole, nyní doléhá na ty nejlepší gólmany ligy. Co se výher týče, je na děleném druhém místě. V procentuální úspěšnosti zákroků mu s hodnotou 93,5 patří třetí místo (minimum odehraných zápasů 10 – pozn. aut.).

Stává se z něj elitní gólman – tedy někdo, na koho jsou Blueshirts díky dlouholetým skvělým výkonům Henrika Lundqvista zvyklí.

Stejně jako Švéd, tak i Šesťjorkin prostě zavře bránu a nepustí do ní nic. Bývalý gólman Petrohradu se v již zmiňovaném zápase blýskl hlavně při pětiminutové přesilovce, kterou měli Flyers na začátku druhé třetiny.

Během pěti minut předvedl sedm zákroků! „Jako obránci nechcete dopustit, aby na něj šlo sedm střel, ale zvládl to a podržel nás. Ostatně, jako vždycky,“ komentoval famózní výkon svého spoluhráče obránce Jacob Trouba.

A trenér Gallant dodal: „Úspěšné oslabení stojí a padá s dobrým gólmanem. Igor to dnes ukázal. V pravý čas vyšrouboval svůj výkon nahoru a převedl neskutečné zákroky.“

V jeden moment dokonce pětadvacetiletý borec vyšvihl svou hokejku do vzduchu, aby zabránil střele. Hůl sice ztratil, ale půjčil si Troubovu, se kterou byl ještě donucen předvést tři zákroky.

„Vlastně ani nevím, co se stalo. Snažil jsem se, aby se puk nedostal do branky. Naštěstí z toho bylo jenom břevno,“ řekl Šesťjorkin po utkání.

Rangers se povedlo oslabení ubránit, a tak mohli fanoušci v hale začít skandovat IGOR! Stejně tak tomu bylo ještě několikrát, a to včetně momentů při závěrečné siréně.

„Těžko se to popisuje,“ hledal slova na adresu fanoušků v MSG. „Dodává mi to energii i sílu, zároveň je to i velice emotivní. Nejdůležitější pro mě je, abych udržel slzy, někdy mám na krajíčku.“

