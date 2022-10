Nový rekordman NHL! Chvála se na Dahlina valí ze všech stran

Jestli někdo hraje v parádní formě, jeho tým šlape, ale zároveň je mírně přehlížen, je to Rasmus Dahlin. Švédský obránce táhne svůj klub dobrým směrem, navíc výrazně přispívá i individuálními výkony. V noci na pátek dokonce přepsal historii NHL!

Nejprve, jen tak pro kontext, maličko k Buffalu. To do sezony vstoupilo tak nějak bez očekávání, víceméně to mohlo být jenom lepší. Nicméně start do ročníku se zatím daří na výbornou, až na těsnou prohru s Floridou samé výhry, a to dokonce na ledě Calgary i Edmontonu.

Tým je navíc velice produktivní, pouze proti Floridě vstřelili Sabres méně než čtyři branky. Výraznou měrou tomu přispívá i obránce Rasmus Dahlin. Jedničce draftu z roku 2018 byla předpovídána luxusní budoucnost, avšak v posledních sezonách se v bídném Buffalu maličko zasekla.

Až pod novým trenérem Donem Granatem to jde. A pořádně! Letos už má ve čtyřech utkáních šest bodů, ale co je hlavní, hned čtyři góly! Navíc se prosadil v každém zápase, čímž stanovil nový rekord v NHL.

Žádný obránce v historii se totiž gólově neprosadil v prvních čtyřech zápasech sezony. Až nyní Dahlin.

„Moc nevím, co k tomu říct. Když nad tím přemýšlím, je to mazec. Ale není se za co chválit, je před námi dalších 78 utkání. Čeká mě ještě spousta práce,“ okomentoval úspěch Dahlin.

Super produktivita, velké lídrovství, pravidelně přes třiadvacet minut na ledě a výhry k tomu. Start do sezony jako z pohádky. „Nikdy mě nepřekvapí, co Rasmus udělá. Protože je na všechno dost dobrý,“ ví dobře trenér Granato. „Mezi zápasy maká jako málokdo. Zítra ráno z něj bude valit pot jako z nikoho. Jeho pracovní morálka je úžasná.“

Navíc je obrovsky zkušený. Je to trochu zvláštní psát u borce, kterému je dvaadvacet, ale vězte, že tato sezona už je jeho pátá v NHL. A za tu dobu už se něco naučíte.

„Je pořád velmi mladý, ale zároveň je jedním z nejvyspělejších hokejistů, které jsem potkal,“ smeknul klobouk spoluhráč Alex Tuch. „Stará se o sebe, bere svou kariéru vážně. Nespočet času tráví na videu, dělá věci navíc. U teď je vzorem, jde příkladem. Všichni ostatní chtějí dělat, co on. V lize je velmi nedoceněný.“

Na poslední větě je rozhodně kus pravdy. Nemluví se o něm jako o ostatních obráncích, přitom patří mezi elitu ligy a vypadá to, že letos se rozhodl to všem ukázat. Zatím se mu to daří, bude v tom pokračovat?

