Nový smrtící tandem v NHL? Granlund nahrává, Forsberg střílí a soupeři nestíhají

Tři zápasy, pět gólů, dvě vítězné trefy! To je náramná vizitka Filipa Forsberga. Švédský kanonýr táhne Nashville, nicméně na to není sám. Všechny jeho branky v tomto týdnu připravil znovuzrozený Fin Mikael Granlund. Centr první lajny Predátorů zapsal pět finálních přihrávek, přičemž si většina z nich zaslouží přívlastek "lahůdková". Jen se přesvědčte sami, mrkněte na show severských šikulů, kterým to na ledě náramně klape.

Když v roce 2019 přišel Granlund do Nashvillu, vypadal jako nepochopený génius.

Body sbíral jen sporadicky, jeho vyhlášené pasy zůstávaly nevyužity. Kdekdo rodáka z Oulu přestal brát za špičkového tvůrce hry. Je pravda, že mnohdy působil jako vlastní stín. Ostatně se vyrovnával s tragickou událostí v osobním životě, zemřela mu dcerka.

Teď mistr světa z roku 2011, kdy vstřelil jeden z nejslavnějších gólů v dějinách světových šampionátů, povstal.

Je na hraně TOP 10 v tabulce produktivity celé ligy (26 bodů), mezi nahrávači se dělí o třetí flek (21). Hraje s chutí, spolu s Mattem Duchenem a Forsbergem válí. V posledních dnech budí pozornost především souhra obou Evropanů, Columbus od nich dostal výživnou lekci.

Granlund vyučoval mistrovství finální přihrávky, Forsberg zase přesného zakončení. Čtyřikrát skóroval! "Ale zásadní byly Granlundovy asistence. Neuvěřitelná záležitost," smekl před svým spoluhráčem s numerem 64 na zádech.

"Parádně mi připravil šance, při těch posledních dvou jsem to měl vyloženě jednoduché," dodal. Chválit mohl geniálního nahrávače, jemuž to kdysi na olympiádě "ladilo" s Teemu Selännem, případně v Minnesotě s Charliem Coylem, i po nedělní výhře nad Montrealem.

Granlund totiž našel Forsberga křižným pasem v prodloužení a ten poté rozhodl o výhře Preds. "Neřekl bych, že šlo o nacvičenou akci, nicméně v minulosti už taková kombinace párkrát zafungovala," prohodil rodák z Östervåly.

Ať už to bylo nacvičené, nebo ne, Granlund v poslední době nachází Forsberga na kluzišti i poslepu. A Nashville z toho těží. Navzdory očekáváním se drží v postupové osmičce do play-off, byť konkurence je tvrdá a jakýkoliv herní výpadek by klub z Tennessee z ní poslal ven.

Zdá se, že Granlund našel svého nového Coylea. A když zrovna není volný ten, pošle brilantní přihrávku Mattu Ducheneovi na druhém křídle. Možná, že vidina efektivní spolupráce s oběma ofenzivními hvězdami byla jedním z důvodů, proč se dočkal nové smlouvy.

Optikou statistik to totiž v posledních letech tak slavné nebylo. Generální manažer David Poile se přesto rozhodl na Granlunda vsadit a drobného hokejistu s úchvatnou technikou hole podepsal na čtyři roky za 20 milionů dolarů.

Věděl, že Granlund potřebuje čas, aby se opět stal suverénním dirigentem a aby si na jeho bryskní hokejové myšlení noví kumpáni zvykli. Stejně to platilo kdysi u Wild. Povedlo se a soupeři mají s jeho lajnou s Duchenem a Forsbergem plné rukavice a brusle práce.

Poile si může mnout ruce nad zdařilou investicí, v tuto chvíli se špílmachr, co se proslavil florbalovou fintou, proklatě vyplácí.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

