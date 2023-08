Nový start? Dvojka draftu Byfield to bude mít těžší než kdy jindy

Měl být hvězdou, novým Anže Kopitarem. Realita je ale jiná. Quintonovi Byfieldovi se nedaří proniknout mezi elitu, často ho kosí zranění. Teď to v Los Angeles bude mít ještě těžší. Slovinská legenda zůstává, navíc přišel Pierre-Luc Dubois.

Vlastně je to jeho alfa a omega. Být v létě zdravý a moct se stoprocentně připravit na sezonu? To nezažil pořádně dlouho. "V předchozích letech tomu tak nebylo," cituje ho ligový web.

Tento trend chce Byfield, který v 99 zápasech NHL nasbíral 33 bodů, změnit.

Nejprve mu další hokejový rozvoj překazila pandemie, pak si v přípravě zlomil levý kotník. Minulou sezonu začal v dresu Los Angeles, ale po devíti zápasech onemocněl a do sestavy se vrátil až po dvou měsících.

"Z nějakého důvodu se mi to stává na začátku sezon," řekl. "Jeden rok to vypadalo, že jsem si zlomil kotník na tisíci různých místech. A i na začátku minulé sezony jsem byl několik týdnů nemocný. Doufám, že letos zůstanu zdravý a budu schopen hrát už od začátku. Protože to nebyla fakt žádná legrace. Celé léto se těšíte na sezonu a chystáte se na ni, aby se stalo něco, co vás odsune na vedlejší kolej.“

Kdysi byl Byfield považován za budoucí jedničku na pozici centra Kings, ale v důsledku přetlaku hráčů na tomto postu se několikrát přesunul na levé křídlo. Vzhledem k tomu, že Kopitar, Phillip Danault a nově získaný Pierre-Luc Dubois jsou jasnou osou týmu, Byfield se bude muset spokojit s křídlem.

„Všichni jsou to velmi dobří hráči," řekl Byfield. "Na této pozici jsme velmi silní. Myslím, že navážu tam, kde jsme v minulé sezoně skončili, a začnu na křídle. Je to pro mě dobrá příležitost, hrát na různých pozicích a hrát se spoustou špičkových kluků.“

Pokud zůstane zdravý, asi mu opravdu nic jiného nezbyde. Výše zmínění patří ve své kategorii mezi ligovou špičku. Ale kdo ví, třeba Byfield chytne za pačesy šanci na kraji útoku a konečně se prosadí.

