Nový start? Fiala se těší na slunnou Kalifornii

Jeho výměna patřila do první vlny přestupů ještě před draftem. Kevin Fiala se přesunul do Los Angeles, kde by moc rád udělal nový start kariéry. Ne, že by se nějak extrémně zadrhnula, ale prosluněnou Kalifornii bere jako nový začátek. Měl by patřit ke klíčovým členům ofenzivy Kings.

Pro Fialu to nebyla první výměna. Když ho na konci přestupového období v roce 2019 měnil Nashville do Minnesoty, moc to nečekal. Teď bylo veřejným tajemstvím, že Wild opustí. Šestadvacetiletý borec by byl v létě chráněným volným hráčem a Minnesota na něj neměla peníze.

„V takové situaci nejste hloupý. Když si uvědomíte, o co jde, čekáte to. Měli nějaké pokuty za vyplacení ze smluv a tak dále. Čekal jsem to, což mi pomohlo. Když to konečně přišlo, ani jsem nebyl překvapený,“ popisuje letní události.

V Los Angeles na něj prostředky našli. Po životní sezoně, ve které Švýcar vstřelil třiatřicet branek a dohromady nastřádal 85 bodů, si vysloužil sedmiletý kontrakt, jenž mu zaručuje téměř osm milionů dolarů ročně.

Kromě tradiční letní přípravy ho tak čeká i zařizování bydlení. „Zatím jsem ale nic nenašel. Trochu se dívám po internetu, ale prvně to chci vidět, než to koupím. Je to fakt perné léto,“ dodal.

Mírnou výhodou rozhodně je, že byl vyměněn v létě a na vše má spoustu času. Oproti někdejší výměně uprostřed sezony je to vítaná změna. „Je to určitě lepší,“ pokračoval pro oficiální ligový web. „Mnohem lépe to celé strávíte. Můžete o tom popřemýšlet, pobavit se s novými spoluhráči. Beru to jako nový start.“

Nový start, nová smlouva, noví spoluhráči, ale také nové počasí. Z mrazivé Minnesoty do teploučkého LA? Fiala se nemůže dočkat! „Životní styl bude úplně jiný,“ ví dobře. „I přes to, že je v Minnesotě zima, se mi tam líbilo. Ale teď tu bude všude teplo a slunečno. Na stadion můžu v žabkách, rozhodně mi to pomůže zůstat v pozitivní náladě.“

V ideálním rozpoložení ho budou Kings rozhodně potřebovat. Nepořizovali si ho na okrasu, má se stát klíčovým členem ofenzivy a tahounem produktivity. Jestli se tento záměr podaří, to ukáže až čas.

Share on Google+