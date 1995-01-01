Nový trenér jako stimul. Teď je z hrdiny play off boháč!

3. července 12:00Jiří Lacina
Poté, co se za královské peníze upsal Daniel Vladař Philadelphii, může se radovat také Jakub Dobeš. Další český gólman s kontraktem platným ještě pro příští sezónu stál svému klubu za předložení spolupráce už nyní. Dobeš podepsal na další tři roky.
Montreal mu postupně pošle 16,07 miliónů dolarů, tj. 5,357 mil. ročně. V příští sezóně dojede českému brankáři smlouva na 965 tisíc, od té další bude platit nový kontrakt (2027-30).
Jak říkával Jaromír Jágr: Peníze určují vaši roli v týmu. Smlouva je proto důležitá. Pokud hodně vyděláváte, trenér váš podrží. Dobeš si postupně vybojoval pozici jedničky, obhájil ji v play off a nyní má vše potvrzeno i „na papíře“.
„Je to ohromné. Cítím, že máme skvělou partu. Jako každý si přeju vyhrávat, což je důležité, aby všichni drželi pohromadě. Mám pocit, že mezi námi šlo všechno hladce,“ pochválil atmosféru v šatně svou perfektní angličtinou Dobeš, který odešel z ČR v šestnácti letech.
Za výkony v základní části byl v hlasování o Calder Trophy oceněn coby čtvrtý nejlepší nováček sezóny. Dostal se do All-Rookie Teamu. Svůj potenciál pak naplno rozvinul v play off, kde fantastickými výkony dotlačil Montreal až do finále konference. Dvakrát zazářil v sedmých zápasech. Proti Tampě vychytal v klíčový okamžik série výhru 1:0 (32 zákroků), proti Buffalu 3:2 v prodloužení (37 zákroků).
Když jde do tuhého, na Dobeše je spolehnutí!
Celkem odehrál v play off všech 19 duelů, udržel průměr 2,66 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,8%. Devět vychytaných výher znamená dělené třetí místo mezi brankářskými nováčky v historii Canadiens. Montreal je přitom tradiční klub s celou plejádou vynikajících gólmanů. Namátkou Ken Dryden nebo Patrick Roy patřili zrovna k těm, co dokázali táhnout Habs ihned po svém vstupu do ligy.
Velkým zlomem pro Dobeše bylo povýšení trenéra brankářů Marca Marciana, který přišel letos v lednu z farmy v AHL jako náhrada za Erica Raymonda. Od té doby měl Čech bilanci 13 výher a 6 porážek, průměr inkasovaných branek 2,57 a úspěšnost zákroků 91,4%.
Že má smlouvu vyřešenou už na začátku léta, pochopitelně kvituje. „Chci se cítit pohodlně a soustředit se jen na hokej. Proto mi přišlo důležité to už v létě dokončit. Nemyslím, že jsou pro mě peníze až tak důležité. Teď se ale můžu příští čtyři roky soustředit jen na to, abych chytal co nejlépe,“ dodal Dobeš.