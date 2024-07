Nový trenér, velké cíle. Chceme play off a Stanley Cup, hlásí Evason

Dean Evason a Columbus Blue Jackets by mohli být ideálními partnery pro společný postup v závodě o dosažení toho, co je pro oba zatím nedosažitelné. Evason, který byl v pondělí jmenován novým trenérem Columbusu, se totiž při svých 18 účastech v play off nikdy nedostal dál než do druhého kola.

Od vstupu do NHL v sezoně 2000/01 vyhrál Columbus v šesti účastech v play off jednu sérii. A to je taky bída.

Motivace mu tak nechybí, vášeň je zřejmá. Právě ta Evasonovi zajistila práci. Je to to, co bude hnát jeho i Blue Jackets.

„Ta jízda v play off, abych byl upřímný, sžírá i mě,“ přiznal Evason. „To je to, co chci jako hlavní trenér. To je to, co chtějí naši hráči. Je zřejmé, že to chce i generální manažer a majitelé. Ale určitě to chce hlavně fanouškovská základna, na 100 procent.“

Evasonovi trvalo 23 vteřin, než při svém úvodním proslovu vyslovil slova „Stanley Cup“. Přišlo to po několika povinných poděkováních. Kdyby ty nebyly nutné, pravděpodobně by to byla první věc, kterou by řekl.

„Chceme vyhrát Stanley Cup,“ řekl jasně Evason. „Snil jsem o tom, že zvednu Stanley Cup. Proto to děláte. Měl jsem touhu zvednout Stanley Cup s bruslemi na nohou. To se ale nestane. Ale mám příležitost zvednout Stanley Cup v obleku. To je moje touha. To je důvod, proč tu sedím. Proto bude mít každý hráč, který přijde do naší šatny, stejnou snahu, stejnou touhu a stejný cíl.“

Naznačovat, že Stanley Cup je pro Blue Jackets v této sezóně dosažitelný, je přitažené za vlasy.

Je třeba začít tím, že v minulé sezoně skončili na posledním místě divize. Jejich 66 bodů je ve Východní konferenci a čtvrtý nejmenší počet v celé NHL. Columbus se v každé z posledních čtyř sezon nekvalifikoval do play off a od ročníku 2017/18 neskončil ve své divizi výše než na pátém místě.

Evason je nový a svěží. Hráče nezná. Nikdy nikoho z nich v NHL netrénoval. Musí je poznat, což je proces, který bude provádět před tréninkovým kempem prostřednictvím několika osobních návštěv během léta a telefonátů nebo virtuálních setkání. A pak? Pak to začne.

„Těším se, až vytvoříme vítěznou atmosféru, atmosféru, že se nikdy nenecháme převálcovat,“ burcoval Evason. „Náš tým bude tvrdě pracovat každý zápas. Možná nás jednou nebo jindy porazí v někdo v něčem, ale nikdy se nemůžeme nechat přetlačit. Těším se.“

Share on Google+