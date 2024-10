Nový tým, nová výzva. Keefe si užívá výlet do Prahy

Do kabiny Toronta vstupoval coby kouč lidumil, s aurou sympaťáka, který s každým vyjde a hráči ho mají rádi. Naprostý protiklad Mikea Babcocka, který vedl Leafs před ním. Jenomže neuspěl. Ani Sheldon Keefe nedovedl Toronto dál v play off. A proto skončil.

Nyní dostává novou šanci v New Jersey.

Hráči se prý před ním můžou přetrhnout. Keefe je z přístupu většiny Ďáblů nadšený a moc se mu líbí, co zatím viděl v přípravném kempu. Je v tom týmový duch, nasazení a velké odhodlání napravit loňskou zpackanou sezónu.

Čtyřiačtyřicetiletý Keefe sice v Torontu díru do světa neudělal, ale pořád dovedl Javorové listy do play off v každé z pěti sezón, kdy tady působil. Jelikož New Jersey nepostoupilo do pohárových bojů desetkrát z posledních dvanácti let, stojí před všemi zajímavá výzva.

„Pořád se učíme, ale chlapi se učit chtějí, chtějí něco dokázat. Samozřejmě chápou, že to nepůjde přes noc,“ cituje Keefea nhl.com.

Časy se mění, přikyvuje Jack Hughes. Nový trenér, rovná se nové pořádky. Tým si zažívá jiný systém. V Praze to brzo uvidíme na vlastní oči. New Jersey začne sezónu s Buffalem v O2 Areně.

Keefe mluví o očekáváních, v tomto směru ale bude mít v novém působišti určitě větší klid než v Kanadě. „Základ je makat dohromady na denní bázi,“ zdůrazňuje.

Devils jsou trojnásobnými šampióny ve Stanley Cupu (1995, 2000, 2003). Poslední výraznější stopu v play off nicméně zanechali v roce 2012, kdy prohráli ve finále s Los Angeles. Od té doby utrum. Aby byl vzájemný souboj obou týmů atraktivnější, nastoupí Keefe proti Lindymu Ruffovi, který trénoval Jersey poslední čtyři sezóny před ním.

Pokud jde o cestu do Evropy, zažil jí už loni, kdy si zahrál s Torontem v listopadu zápasy NHL ve Švédsku. „Trochu mi to pomáhá s tou Prahou, ale načasování je jiné než ve Švédsku. Každý tým je jiný, každý hráč je jiný,“ připomíná nový trenér New Jersey.

„Ve všech třech hracích pásmech chceme být semknutí, naši útočnici musí po ledě sprintovat, ale potřebujeme i hru obránců. Napadat musí všech pět hráčů tak moc, jak jen to bude možné. V různých fázích hry, s ohledem na střídání a tak dále, se to někdy roztrhne, ale jak to půjde, musíme být soudržní a nesmíme dát soupeři vydechnout,“ naznačuje své záměry Keefe.





Share on Google+