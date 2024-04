Nový tým, nový Drouin. Bude pro Avalanche v play off faktorem X?

Když Jonathan Drouin podepisoval s Coloradem Avalanche, byl obklopen značnými otazníky. Všechny ale smazal a pro tým z Denveru se stal nepostradatelnou součástí. Pokud přenese své výkony do play off, bude o to platnější.

V minulé sezoně vstřelil v 58 zápasech pouhé dva góly. Od ročníku 2018/19 se mu nepodařilo dosáhnout dvouciferného počtu zásahů. A měl pověst špatného defenzivního hráče.

Mimo led se potýkal s úzkostmi a nespavostí, kvůli kterým vynechal delší část sezony 2020/21. V té době se mu nedařilo nastupovat pravidelně do zápasů, byl mimo hru.

Drouin ale předvádí jednu ze svých nejlepších sezon, ve které se zatím chlubí bilancí 18 gólů a 34 asistencí v 74 zápasech. Od vytvoření nového kariérního maxima ho dělí tři body. Tato vytrvalost je jedním z důvodů, proč byl Drouin v pátek oznámen jako nominovaný hráč Colorada na Bill Masterton Trophy.

"Přišel sem a podle mě je to jeho přístup a skutečná práce, přidávání dalších a dalších věcí do svého repertoáru, zejména pokud jde o obranu," řekl trenér Avalanche Jared Bednar. "Stal se pro nás hráčem, kterému za všech okolností můžeme věřit.“

Trenér také dodal, že se Drouin prostě změnil: "Image, kterou měl, pro mě dokázal během krátké doby zcela změnit a udělat vše, co je potřeba, aby byl úspěšný pro nového trenéra, novou organizaci, nové spoluhráče. Myslím, že je to něco, co by se mělo ocenit."

Avalanche byli pro Drouina jasnou cílovou stanicí v rámci letního přestupového období, a to hlavně díky jeho předchozímu vztahu s Nathanem MacKinnonem. Oba hráči spolu hráli v týmu Halifax Mooseheads v QMJHL, než se stali hráči NHL.

Colorado draftovalo MacKinnona v roce 2013 z prvního místa, zatímco Drouin odešel o dva výběry později do Tampy Bay Lightning.

"Je velmi oddaný. Denně to dokazuje," řekl MacKinnon. "Má skvělý přístup, skvělou pracovní morálku. Stále se snaží zlepšovat a miluje hokej. Stále se snaží učit, rád všechno řeší. Určitě si to uznání zaslouží."

S platem 825 tisíc dolarů v této sezoně je Drouin jedním z nejvýhodnějších hráčů v lize. Nepočítáme-li hráče se vstupními smlouvami, vede devětadvacetiletý Drouin podle CapFriendly mezi všemi hráči NHL v nákladech na bod. Letos v létě si může výrazně polepšit.

