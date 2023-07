Nový vládce brankoviště Detroitu? Ještě ne. I tak chce Cossa udělat krok dopředu

V poslední době si prošel vším možným. Na draftu si Sebastiana Cossu, nadějného brankáře, vybral vysoko Detroit, pak chytal v juniorce, zkusil si farmu i třetí soutěž v pořadí, ECHL. V dohledné době by ale působil úplně někde jinde. V nejlepší lize světa, pochopitelně.

Dobře tedy ví, že si musí využít každou příležitost.

Po působivé sezoně 2021/22 v kanadské juniorce v týmu Edmonton Oil Kings Cossa v půlce října 2022 debutoval na farmě Red Wings v Grand Rapids.

"Byl to velký krok nahoru," řekl Cossa o farmářské soutěži. "Ale takový, který chci ve svém vývoji dál podnikat, prostě se pořád zlepšovat. Nejdřív musím dokázat, že mám na to, abych tam vůbec byl, a pak samozřejmě doufám, že tam budu mít dobrou sezónu."

Cossa ale strávil většinu posledního ročníku v týmu Toledo Walleye, který hraje v ECHL. V 46 zápasech základní části zapsal bilanci 26-16-4 s průměrem 2,56 gólu na zápas, úspěšností zákroků 91,3 % a čtyři čistá konta. Dvacetiletý brankář nastoupil také ve třech zápasech za Grand Rapids.

"Nevěděl jsem, co mám očekávat, když jsem tam šel," vzpomíná Cossa. "Bylo to těžší, než jsem si myslel. Zažil jsem nějaké vzestupy a pády, ale měl jsem silnou druhou polovinu sezony a dobré výkony v play off."

Cossa uvedl, že klíčovou součástí jeho vývoje bude naučit se využívat svou mohutnou postavu. Když stojí v bráně, vypadá to, že puk neprocpete nikudy. "Jsem velký," usmál se. "Někdy mě to prostě trefí.“

Ale co dál? NHL je pochopitelně snem, ale vede k ní dlouhá cesta. Zvlášť, když jste gólman. Asistent ředitele pro rozvoj hráčů Red Wings Dan Cleary na toto téma dodal, že Cossa má reálnou šanci v sezoně 2023/24 naskočit do AHL jako jednička. A to by byl velký krok dopředu.

Share on Google+