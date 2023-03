Nový začátek Jakuba Vrány. Poskytneme mu podporu, aby uspěl, slibují v St. Louis

Když se loni složitě vracel po operaci ramene, zdálo se, že má to nejhorší v kariéře za sebou. Vynechal skoro tři čtvrtě sezóny. Kdo by hádal, že letos toho odehraje ještě míň? Anabáze v Detroitu, který jej v úvodu sezóny zapsal do asistenčního programu a pak mu dal najevo, že s ním už nepočítá, je každopádně u konce.

Jakub Vrána byl v den uzávěrky přestupů vyměněn do St. Louis, kde zabojuje o svou možná poslední šanci. Detroit si musel ponechat polovinu stropové zátěže, protihodnota taky nebyla vysoká. O tom všem už jsme psali. Nyní to lepší. Přivítání v novém klubu bývá vždycky příjemné.

„Po tom čím prošel, bude možná nový začátek čímsi pozitivním,“ říká generální manažer Blues Doug Armstrong. „Je to prověřený hráč schopný produkovat. Naším úkolem je nyní poskytnout mu podporu mimo led nezbytnou k tomu, aby uspěl na ledě.“

Vrána má doma prsten pro vítěze Stanley Cupu, v roce 2018 uspěl s Washingtonem. V dalších letech ale právě v zápasech, kde o něco šlo, pravidelně selhával. V play off 2019 a 2020, dohromady patnáct utkání, si nepřipsal jediný bod. V Detroitu se zapsal slušně. Ve 37 utkáních základní části sesbíral 30 bodů (21+9). Letos přidal v pěti duelech 2 body (1+1).

St. Louis s ním získalo také Kasperiho Kapanena z Pittsburghu. Dalšího hráče, který přivítá novou šanci. „Vrána je mladý hráč a my nyní vracíme míč na jeho stranu v podobě nového začátku. Musí se s tím poprat stejně jako Kappy. Doufáme, že to zvládnou,“ dodal za obě posily Armstrong.

Blues jsou víceméně mimo šanci postoupit do play off. Mužstvo prochází přestavbou. Před pár dny pustilo Vladimira Tarasenka do New Yorku. Šance prosadit se v St. Louis určitě bude.

„Potřebujeme hráče, který zvládne nastupovat v prvním nebo druhém útoku a nabídne ofenzivu. Dobře bruslí, zvládá určité věci, hrál ve vítězném týmu. Takže ano, očekáváme od něj, že obnoví status, který měl na draftu a v úvodní fázi kariéry,“ věří Vránovi Armstrong.

Generální manažer očekává, že se obě posily zařadí po bok Brandona Saada, Roberta Thomase, Jordana Kyroua, Pavla Bučneviče a Braydena Schenna. Tato sedmička by se měla podělit o místa v top six, tedy prvních dvou formacích.

