Nulový MacKinnon: Začít pochybovat? Ne, musím v sebe věřit a góly přijdou

Drtivá porážka 2:6 ve třetím finále vyvolala řadu otázek. Čeští novináři lobbují za to, aby chytal Pavel Francouz, ti zámořští řeší třeba střeleckou (ne)formu Nathana MacKinnona, jednoho z nejlepších hokejistů planety. Coloradský tahoun zatím nedal Tampě ani gól, na přesnou trefu čeká od 6. června. Že by se tím ale nechal jakkoliv rozhodit? To se říct nedá, dál se chce soustředit na svou celoplošnou hru, za kterou si jednoznačně zaslouží poklonu.

MacKinnon v letošním play-off?

To je katalyzátor ofenzívy Lavin. Za 17 zápasů stihl kanadský machr už 20 bodů. Tvoří hru i prostor pro spoluhráče, sám se umí prodrat do šance. I díky tomu je pouhé tři triumfy od vysněného Stanley Cupu. Neblýskanému poháru, kvůli němuž klidně přijal nižší plat.

I to, že kývl na skromnější podmínky, než o jaké by si troufale mohl říct, ukazuje, že se pro zisk hokejového grálu snaží udělat maximum.

Na ledě je ohromně cítit, ostatně analytické údaje mu lichotí jako málokomu. Jen teď třikrát za sebou nedal gól. Ve finálové sérii střelecky mlčí. A to některé reportéry dráždí. Z určitého pohledu je to legitimní přístup. Co? Ptát se největší hvězdy, proč jí to tam nepadá.

K dotazům MacKinnon přistupuje jako profík: "Jasně, že bych chtěl střílet góly. Ale klíčové je splnit si své úkoly na ledě: hrát skvěle do obrany, vytvářet šance pro parťáky z lajny, napadat, lpět na detailech. A, samozřejmě, tlačit se do střelby," prohodil.

"Mám za to, že branky přijdou. Musím dál věřit sám v sebe a vlastní schopnosti. Teď není čas na pochyby," dodal šestadvacetiletý forvard, mimo jiné trojnásobný finalista v boji o Hart Trophy. I to je důkaz toho, že patří k naprosté extratřídě.

Spoluhráči vidí jeho situaci podobně, nikdo o MacKinnonovi neřekne křivého slova. Všichni vnímají, jak mezi mantinely dře. A že i přes nulu v kolonce vstřelených branek je jeho přínos pro útočnou vozbu naprosto zásadní. Převyšující dvě asistence, co zatím ve finále bral.

"Nathan je skvělý hráč a hraje výborně. Vyrábí šance pro ostatní, sám se do nich dostává. Platilo to ve všech třech zápasech s Bolts. Že neskóroval? Každý si tím občas projdeme. V téhle fázi sezony každopádně není prostor pro frustraci," pověděl pro Denver Post Mikko Rantanen.

Dobře ví, o čem mluví. S MacKinonem hraje dlouhodobě, byť se teď potkávají především při přesilovce.

Mimochodem, "MacK" už jedno delší střelecké sucho v tomto play-off. Čtyři mače, proti St. Louis Blues. Jak z něj udělal jen matnou vzpomínku? Suverénně, nasázel hattrick! Odvětí kritikům a pochybovačům podobně rázným způsobem i tentokrát?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+