NHL.cz na Facebooku

NHL

Nylander smeká před Tavaresem: Vzal neuvěřitelnou smlouvu! Je báječným učitelem

30. srpna 15:00

Tomáš Zatloukal

Jedna obří star Toronto opustila. Druhá udělala nevídaný krok pro to, aby naopak mohla zůstat. Ale divíte se, že je Mitch Marner rád za novou kapitolu, kterou rozepíše u Vegas Golden Knights, když jeho štace v ontarijské metropoli končila výhrůžkami smrtí a ochrankou? Asi těžko. Mnohem pozoruhodnější je vstřícnost Johna Tavarese vůči Javorovým listům. Klubu svého dětství dal velikánskou slevu. A spoluhráči si to hodně považují, v čele s Williamem Nylanderem.

Nylander a Tavares?

Ti toho spolu odehráli spoustu. Nejvýraznější pokračovatel švédského hokejového klanu válel na křídle, Tavares, v jehož rodokmenu zase najdete lakrosovou legendu, je ryzím centrem. Vynikajícím.

Během NHL European Player Media se Nylander rozpovídal o celé řadě témat, samozřejmě padla řeč i na manévr jeho kumpána z druhé lajny Maple Leafs.

"Vzal pro Toronto neuvěřitelnou smlouvu. Všem nám ukázal, že jednoduše chtěl zůstat. A že je oddaný myšlence vyhrát s námi Stanley Cup," poklonil se zkušenému parťákovi.

Tavares kývl na kontrakt se stropovou zátěží 4,38 milionu dolarů. Přitom by nikdo nemohl říct ani popel, kdyby jeho cap-hit začínal šestkou, ba klidně sedmičkou...

"Všichni v mančaftu oceňují jeho rozhodnutí. Ukázal, že patří k našim lídrům," pokračoval Nylander. A přidal ještě jednu poklonu pro hráče číslo 91. "Pro mě je báječným učitelem, který mi toho spoustu předal. Hodně mě posunul, na ledě i mimo něj."

A Tavares může být pro Nylandera mentorem další čtyři roky, na tak dlouho se ex-kapitán Javorových listů upsal. Ve čtyřiatřiceti zůstává znamenitým plejerem, když v sezoně 24-25 skóroval hned 38krát.

Nylander byl ještě o sedm zásahů lepší... Oba tradičně těžili ze vzájemné spolupráce, osmaosmdesátka se nahrávkou podílela hned na 14 trefách Kanaďana s polskými a portugalskými kořeny, Tavares na oplátku asistoval "Willymu" u devíti branek.

K dokonalé idyle ovšem cosi shází... stříbrný pohár, který věhlasný celek marně vyhlíží od šedesátých let minulého století. Tavares zase jednou potvrdil, že pro konec trýznivého čekání dělá vše. S bruslemi na nohou i bez.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Boj o místenku mezi hvězdami. Kdo může být překvapením v kanadské nominaci na ZOH?

31. srpna 1:54

Bude Zach Hyman připraven už na začátek sezóny? Stále není jasno

30. srpna 18:45

16 milionů za sezonu? Minnesota stojí před největší smlouvou historie

30. srpna 10:30

Cítím se skvěle a jsem připraven, hlásá před sezónou uzdravený Charlie McAvoy

30. srpna 8:00

nhl.cz doporučuje

RETRO: Jak Kanada propadla v Bitvě století, i když vlastně nešlo o Kanadu

25. srpna 8:00

Chystá se další ceremoniál. V Detroitu vyvěsí dres klubové legendě

20. srpna 10:36

Očištění, přesto nesmí hrát. Pustí NHL Harta a spol. zpátky do svých řad?

4. srpna 7:00

Vancouver má potenciál, věří Chytil. Spolupráce s Dudou? Nemažeme si med kolem pusy

27. července 4:04

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.