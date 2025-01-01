Nylander smeká před Tavaresem: Vzal neuvěřitelnou smlouvu! Je báječným učitelem

30. srpna 15:00Tomáš Zatloukal
Jedna obří star Toronto opustila. Druhá udělala nevídaný krok pro to, aby naopak mohla zůstat. Ale divíte se, že je Mitch Marner rád za novou kapitolu, kterou rozepíše u Vegas Golden Knights, když jeho štace v ontarijské metropoli končila výhrůžkami smrtí a ochrankou? Asi těžko. Mnohem pozoruhodnější je vstřícnost Johna Tavarese vůči Javorovým listům. Klubu svého dětství dal velikánskou slevu. A spoluhráči si to hodně považují, v čele s Williamem Nylanderem.
Nylander a Tavares?
Ti toho spolu odehráli spoustu. Nejvýraznější pokračovatel švédského hokejového klanu válel na křídle, Tavares, v jehož rodokmenu zase najdete lakrosovou legendu, je ryzím centrem. Vynikajícím.
Během NHL European Player Media se Nylander rozpovídal o celé řadě témat, samozřejmě padla řeč i na manévr jeho kumpána z druhé lajny Maple Leafs.
"Vzal pro Toronto neuvěřitelnou smlouvu. Všem nám ukázal, že jednoduše chtěl zůstat. A že je oddaný myšlence vyhrát s námi Stanley Cup," poklonil se zkušenému parťákovi.
Tavares kývl na kontrakt se stropovou zátěží 4,38 milionu dolarů. Přitom by nikdo nemohl říct ani popel, kdyby jeho cap-hit začínal šestkou, ba klidně sedmičkou...
"Všichni v mančaftu oceňují jeho rozhodnutí. Ukázal, že patří k našim lídrům," pokračoval Nylander. A přidal ještě jednu poklonu pro hráče číslo 91. "Pro mě je báječným učitelem, který mi toho spoustu předal. Hodně mě posunul, na ledě i mimo něj."
A Tavares může být pro Nylandera mentorem další čtyři roky, na tak dlouho se ex-kapitán Javorových listů upsal. Ve čtyřiatřiceti zůstává znamenitým plejerem, když v sezoně 24-25 skóroval hned 38krát.
Nylander byl ještě o sedm zásahů lepší... Oba tradičně těžili ze vzájemné spolupráce, osmaosmdesátka se nahrávkou podílela hned na 14 trefách Kanaďana s polskými a portugalskými kořeny, Tavares na oplátku asistoval "Willymu" u devíti branek.
K dokonalé idyle ovšem cosi shází... stříbrný pohár, který věhlasný celek marně vyhlíží od šedesátých let minulého století. Tavares zase jednou potvrdil, že pro konec trýznivého čekání dělá vše. S bruslemi na nohou i bez.
