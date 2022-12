Nylander v životní formě! Toronto i přes to vyhlíží problém

Pořádně dlouho byl pod palbou kritiky. Trochu si na to zadělal sám, když v roce 2018 s novou smlouvou trucoval tak dlouho, že ji podepsal až na konci listopadu. O jeho talentu ale není sporu. V minulé sezoně zapsal životní čísla, v té současné jsou jeho výkony snad ještě lepší. Pro Toronto to však není růžová situace.

V Torontu to v dohledné době bude asi pořád hlavně Marner a Matthews. Dvě největší hvězdy patří mezi tváře ligy, jejich jména dokonale zapadají do kolonky superstar. Ale na Nylandera by se nemělo zapomínat.

V současné sezoně je nejlepším střelcem svého klubu, dvacet branek je pak sedmý nejlepší počin ligy. Letos mu to prostě pálí. A navíc ani nepotřebuje být v početní výhodě, což hraje obří faktor například u spoluhráče Austona Matthewse. Hned čtrnáct branek totiž švédský útočník vstřelil za normálního počtu hráčů na ledě.

„Nylander by měl být považován za elitního hráče v lize, opravdu si to myslím,“ pochválil svého svěřence i trenér Keefe.

Zatímco jedni příznivci Toronta se radují, ti druzí si uvědomují tvrdou realitu. Ve zmiňovaném listopadu 2018 podepsal Nylander na šest let. Na první pohled skutečně dlouhá smlouva, na ten druhý zas tak ne. A to proto, že její trvání končí už po další sezoně.

I to se může zdát jako dlouhá doba, ale vskutku není. S prvním červencem tohoto roku se totiž mohou rozběhnout jednání o prodloužení. A pokud bude Nylander pokračovat v nastoleném tempu, bude chtít rozhodně víc peněz než současných cca sedm milionů dolarů.

Tím vzniká Torontu obří problém. Nylandera by totiž nemělo čím zaplatit. Shodně s Nylanderem totiž končí smlouva i Matthewsovi, na výplatní pásce bude ještě o rok déle i Marner s Tavaresem, kteří dohromady berou 22 milionů dolarů.

Situace se tak značně komplikuje. Co to znamená? Uspět, a to nejlépe v této sezoně. Jednání o smlouvách či případné odchody by se pak kousaly mnohem lépe.

