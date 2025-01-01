O brankoviště Blackhawks je na pár let postaráno! Knight prodloužil o tři roky

14. září 11:17Jakub Ťoupek
Poté, co se v březnu připojil k týmu, se Spencer Knight rychle stal klíčovou součástí budoucnosti Chicaga. Brankář, který byl draftován Floridou na 13. místě, byl součástí trejdu Setha Jonese a ihned si udělal v organizaci Blackhawks jméno. V Chicagu dostane Knight příležitost převzít významnější roli v týmu, který skončil třikrát po sobě na posledním místě v Centrální divizi s novým trenérem na lavičce.
Ve svých 24 letech je Knight připravován jako brankář budoucnosti pro tým z Windy City, který se pomalu připravuje k návratu do play-off. Americký brankář si od příští sezóny vydělá 5,83 milionu dolarů ročně a jeho kontrakt poběží až do roku 2029. To už by mohlo být Chicago s přestavbou hotovo a mohlo by útočit opět na ty nejvyšší příčky.
Knight byl součástí velkého trejdu Setha Jonese, který putoval opačným směrem. Společně s brankářem získalo Chicago také pick v prvním kole. Po příchodu do týmu Blackhawks odehrál Knight 15 zápasů s úspěšností necelých 90 %. Byla to i jeho první sezóna, ve které se nedostal nad 90% úspěšnost, k jeho standardu mu chyběly 4 desetiny procenta.
Čtyřiadvacetiletý brankář má za sebou ale i temnější období. V roce 2023 se dostal do asistenčního programu, kvůli jeho obsedantně kompulzivní poruše nebyl schopen pokračovat v hraní hokeje a posunul se do ústraní. Knight se poté vrátil do AHL, kde za Charlotte Checkers odehrál 45 utkání s úspěšností 90,5 %.
Nyní se ale posune do role plnohodnotné jedničky týmu NHL. Chicago se sice bude pohybovat ve spodních patrech tabulky, to ale může Knighta ještě víc posunout a může se stát brankářskou tváří organizace a navázat například na Coreyho Crawforda, který dotáhl organizaci ke dvěma Stanley Cupům.
Smlouva Spencera Knighta je tak více než jen dohoda, je to příslib do budoucna. Knight bude v nejlepších letech, které spojí s organizací Blackhawks a pokusí se dostat Jestřáby tam, kde byli před 10 lety.
