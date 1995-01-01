NHL.cz na Facebooku

O českém obrovi rozhodl kolos z Kanady. Parayko odmítl Šavle, odchod ale nezavrhuje

6. března 15:00

Tomáš Zatloukal

Oba měří bez dvou centimetrů dva metry. A drží hokejku napravo. Spojuje je i post, na kterém hrají. Radim Mrtka a Colton Parayko jsou zadáci, byť ve zcela odlišných fázích kariéry. Devítka loňského draftu je na startu kariéry, stříbrný olympionik z Milána už má na kontě téměř 800 startů v NHL, v roce 2019 se potěšil se Stanley Cupem. O další prsten se pokusí jinde než v Buffalu.

Sabres si moc přáli vylepšit pravou stranu své defenzívy.

Dohodli se se St. Louis Blues na odstupném za Parayka, byli ready za něj pustit Mrtku, který v necelých devatenácti teprve vyhlíží premiéru mezi elitou, a tak první draftové kolo.

Jenže transfer zastavil právě čahoun, který zůstal věrný Bluesmanům (https://www.hokej.cz/mrtkuv-trejd-do-st-louis-padl-stopl-ho-parayko/5094517).

V Missouri je doma a zvednout kotvy nehodlá jen tak. Musel by se ozvat klub, který by pro Parayka představoval "perfect fit", destinaci dokonalou ve všech, nebo alespoň ve vícero směrech.

Alespoň v tomto duchu popisuje Paraykovu situaci Frank Seravalli, šéf asociace hokejových novinářů.

Buffalo, i přes nejlepší výkonnost v celé lize (bráno od 9. prosince), Parayka dostatečně neoslovilo.

Mnozí novináři už psali o tom, že je jeho přestup hotovou věcí, jenže zkušený bek měl díky klauzuli svůj osud pod kontrolou. Ještě musel kývnout. A to se nestalo. Jak uvádí zámořský web Daily Face-off, je poněkud nešťastné, že jeho dilema prosáklo na veřejnost.

Že se dostal pod mediální tlak... zmíněný zdroj dokonce podezírá St. Louis z nečisté hry. Informace o připraveném trejdu, který závisí už jen na Paraykovi, byla vyzrazena. Kým? Kdo ví.

Blues každopádně přišli o zajímavého a talentovaného borce i další artikl pro lepší zítřky.

A Buffalo? Když se nezadařilo s Paraykem, GM Jarmo Kekäläinen přivedl jinou věž pro defenzivní val - Logana Stanleyho.

 

