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O Gudase je v NHL stále zájem. Skloňuje se i šokující adresa

19. června 18:59

Marek Hedbávný

Námluvy v Tipsport extralize zřejmě nedopadnou, obránce Radko Gudas po blížícím se vypršení smlouvy s Anaheimem údajně vzbudí zájem od konkurence v NHL.

„Slyšel jsem od svých zdrojů, že je o něj na trhu zájem," vyťukal na sociální síti X respektovaný zámořský insider Kevin Weekes.

„Jde o zkušeného a fyzického hráče, otestovaného v play off. Může dostat dvou až tříletou smlouvu okolo tří a půl milionu dolarů," uvažuje Weekes. A dalšími slovy vyvolal v zámoří rozruch: „Pokud se nedomluví s Anaheimem, mezi potenciálními zájemci můžou být Florida a Toronto," avizuje totiž.

Ano, to Toronto, které letos – po zákeřném faulu na tamějšího kapitána Austona Matthewse – nemohlo Gudasovi přijít na jméno. Maple Leafs ale trápí závažnější starosti, po letošním výbuchu a nepostupu do vyřazovací části potřebují zatřást kádrem. První velkou posilou bude Darren Raddysh, trejd pro produktivního beka z Tampy Bay je na spadnutí.

„Pokud se nedomluví s Anaheimem, mezi potenciálními zájemci můžou být Florida a Toronto."

Co není na spadnutí, to je očividině Gudasův comeback do Evropy. Stojí o něm třeba pražská Sparta, on sám se však na začátku června nechal slyšet: „Na návrat do Čech nejsem úplně připravený. Rád bych se ukázal ještě někde v zahraničí."

A může to být přímo v NHL! V ní by berounský odchovanec během příští sezony pokořil metu 900 odehraných zápasů. Rozdělil je mezi Tampu, Philadelphii, Washington, Floridu a Anaheim, kde poslední dva ročníky dokonce dělal kapitána.

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