O konci nechce Kessel slyšet. Je připraven přijít o rekord

Phil Kessel má několik Stanley Cupů a kariéru, kterou by mu mohl leckdo závidět. Na kontě má i rekord v počtu za sebou odehraných zápasů. Nemá ale jednu podstatnou věc, a sice smlouvu na další sezonu.

Trojnásobný vítěz Stanley Cupu chce v sezóně 2023/24 znovu hrát, to je jasné. Nejpodstatnějším detailem, který se v posledních dnech dostal na povrch, je, že dal týmům najevo, že nebude problém, když nebude hráčem do základní sestavy a nebude mít místo jisté.

Kessel je železným mužem NHL, jediným hráčem v historii ligy, který odehrál alespoň 1000 zápasů v řadě. Jeho aktuální série čítá neuvěřitelných 1064 zápasů, což je o 75 více než Keith Yandle, jehož rekord Kessel překonal v minulé sezoně.

Kessel sice nenastoupil do všech zápasů Vegas v play off, ale do rekordu v počtu po sobě jdoucích zápasů se playoff nezapočítává.

Informovat týmy o tomto detailu předem je důležité, protože ukončování těchto sérií – ač se to nemusí zdát – není nic, co by týmy dělaly rády.

Například v sezóně 2020/21 dali spoluhráči z Floridy jasně najevo svou nespokojenost, když Panthers chtěli na začátku sezóny vyškrtnout Yandlea ze sestavy. Zkušený obránce pak nevynechal ani jeden zápas.

Kessel měl v minulé sezoně 14 gólů a 36 bodů, takže byl stále platným hráčem. Od dalšího milníku v podobě tisícovky bodů ho navíc dělí jen osm bodů. Další věc, která mu pomáhá, je, že v 35 letech může podepsat roční minimální smlouvu s bonusy, které se mohou posunout do přepříští sezony. V současné době není k dispozici mnoho místa pod platovým stropem, takže to je výhoda pro každého, kdo hledá střelce za málo peněz.

Je ve hvězdách, kam se tato situace v příštích týdnech vyvine, ale Kessel dělá ústupky, aby se věci daly do pohybu.

Share on Google+