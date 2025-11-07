O mladého obránce Kings se zajímá půlka ligy, Los Angeles ale odmítá jednat

8. listopadu 10:00David Zlomek
V době, kdy většina hokejového trhu řeší přetlak zájmu o střední útočníky, zůstává druhou, neméně žádanou komoditou obránce-pravák. Kluby hledají hráče schopné hrát v první čtyřce a tvořit ofenzivu od modré čáry, a právě proto se jméno Brandta Clarka z Los Angeles Kings stále častěji objevuje ve spekulacích.
Dvaadvacetiletý kanadský bek, osmý muž draftu z roku 2021, patří mezi nejtalentovanější mladé obránce NHL. Po loňské sezoně, ve které nasbíral 33 bodů, se v aktuálním ročníku opět pevně usadil ve druhé obranné dvojici Kings a po patácti zápasech má na kontě sedm bodů. Přesto se kolem něj už od léta vede tichá diskuse: proč ještě nemá dlouhodobou smlouvu?
„Hodně lidí to překvapilo,“ řekl jeden z funkcionářů NHL pro RG.org. „Takový hráč by obvykle byl dávno podepsaný. Top talent, perspektiva, ofenzivní potenciál. Ale nic se zatím neděje.“
Clarke vstoupil do posledního roku dohody, po jejímž skončení se stane chráněným volným hráčem. Pokud by se s Kings nedomluvil, mohl by teoreticky dostat nabídku z jiného klubu formou offer sheetu.
Zatím to ale vypadá, že Los Angeles o výměně nechce ani slyšet. „Trenér Jim Hiller na něm staví, spoléhá se na něj v přesilovkách i při pět na pět,“ uvedl další zdroj z ligy. „V tuto chvíli neexistuje žádná vůle ho pustit. Ken Holland ho bere jako klíčový stavební kámen obrany.“
Načasování celé situace ovlivňuje i jiný kontrakt, ten Adriana Kempeho. Švédský střelec, který má za sebou tři třicetigólové sezony a v roce 2023 dosáhl dokonce na 41 branek, hraje poslední rok čtyřleté smlouvy. Nová dohoda má v tuto chvíli prioritu, což dočasně brzdí i další jednání.
„Všichni to vědí,“ říká jeden z insiderů. „Ostatní manažeři cítí, že dokud se nevyřeší Kempe, Clarke je mimo pozornost. Ale to samozřejmě neznamená, že se týmy neptají. Když je na trhu bek takové kvality, každý zkusí štěstí.“
