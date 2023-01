O’Reilly se nechce stěhovat. Klidně slevím, hlásí

Situace St. Louis Blues není vůbec lehká. S blížící se uzávěrkou přestupů začíná být otázka, jestli prodávat, o dost palčivější. S tím však nechoďte na kapitána Ryana O’Reillyho. Ten chce totiž v organizaci zůstat za každou cenu.

V týmu má sice výsostní postavení, ale pokud se generální manažer rozhodne prodávat, nic s tím nezmůže. O’Reilly totiž ve smlouvě, která mu v létě končí, nemá žádnou klauzuli o nevyměnitelnosti. S nadsázkou řečeno, Blues si s ním mohou dělat, co chtějí.

Zatím to však vypadá, že by zkušený borec mohl klidně v týmu setrvat.

„Nějaká jednání už se rozběhla,“ přiznal samotný hráč pro portál The Athletic. „Budou určitě pokračovat, ale žádný jasně stanovený čas nemáme daný. Víc k tomu asi zatím neřeknu.“

Nicméně alespoň vyjádřil touhu zůstat: „Chci tu zůstat. Doufám, že nikam nepůjdu. Je mi jasné, že všechno se s blížící uzávěrkou začne pořádně točit, ale uvidíme, jak to dopadne. Alespoň jsme už začali jednat.“

Pozitivem pro vedení St. Louis je alespoň to, že O’Reilly svou touhu zůstat vyjadřuje nejen slovy, ale také gesty. „Pokud by k tomu došlo, rozhodně jsem ochotný dát týmu slevu,“ dodal.

Problémy pro případné zájemce jsou dva. Tím prvním je zatím velmi matná sezona, kterou O’Reilly zažívá. Bodově to totiž vůbec není ono. Dvaatřicetiletý útočník je navíc v současnosti mimo hru, má zlomenou nohu. Do uzávěrky by se ale měl na led vrátit.

„Kámoši mi pořád píšou, že viděli spekulace, že jdu tam a tam. Ale upřímně, jde to jedním uchem dovnitř a druhým ven,“ pokrčil rameny. „Je to rušivý element. A nechci, aby se to přeneslo na tým.“

Tým ale obecně moc neví, na čem je. Nikdo totiž veřejně neavizoval, jakým směrem Blues zamíří. Klidně se tak může stát, že sezonu Blues dojedou bez několika hráčů. Smlouva totiž končí nejen O’Reillymu, ale také Tarasenkovi, Barbaševovi, Acciarimu nebo Mikkolovi.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+